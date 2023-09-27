Много неожиданностей. Стали известны все победители MUZVAR AWARDS 2023

Независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS, которая прошла в киевском МЦКМ "Октябрьский дворец", объявила победителей 2023 года. Организаторы раздали награды в 14 категориях. Все лауреаты получили памятную брошь в виде визуального символа премии - "Феникса" от художника Владимира Цисарика.