Много неожиданностей. Стали известны все победители MUZVAR AWARDS 2023
MUZVAR AWARDS объявила победителей 2023 года (фото: коллаж Styler)
Независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS, которая прошла в киевском МЦКМ "Октябрьский дворец", объявила победителей 2023 года. Организаторы раздали награды в 14 категориях. Все лауреаты получили памятную брошь в виде визуального символа премии - "Феникса" от художника Владимира Цисарика.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу портала рассказывает, кто получил заслуженную статуэтку.
Победители MUZVAR AWARDS 2023
- Лучший перепев - Quest Pistols - "Ти неймовірна"
- Лучшие новые имена альтернативной музыки - Циферблат
Группа ""Циферблат" (фото: instagram.com/muzvar.ua)
- Лучший клипмейкер - Инди Хаит / DOROFEEVA - "Вотсап"
- Лучший менеджмент-коллаборация - лейбл pomitni
- Лучшее творческое сотрудничество - SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- Лучший автор - Иван Клименко / MamaRika & KOLA - "Люди"
- Лучшие новые имена эстрады - SKYLERR
- Музыкальная журналистика - Макс Нагорняк проект Bezodnya Music
- Лучшие новые имена поп-музыки - YAKTAK
YAKTAK (фото: instagram.com/muzvar.ua)
- Музыкальное диджитал-наследие - альбом QIRIM Jamala
- Лучшие новые имена рок-музыки - Хейтспич
- Самые резонансные события общенационального уровня - Film ua / фильм "Мавка. Лісова пісня"
- Лучший саунд - Евгений Филатов / ONUKA - "Перемога"
- Самый активный фан-клуб - "Måneskin" и Schmalgauzen
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