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"Хотів перевірити на міцність": у Києві затримали вандала, який пошкодив Скляний міст

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 18:03
"Хотів перевірити на міцність": у Києві затримали вандала, який пошкодив Скляний міст Фото: у Києві затримали вандала, який пошкодив скляний міст (kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Столичні поліцейські затримали вандала, який в ніч на 29 липня розбив два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз. Свій вчинок чоловік пояснив бажанням спробувати стенди на міцність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Відзначається, що чоловік був затриманий в одному зі столичних хостелів. Встановити особу вандала допомогли камери відеоспостереження. Правоохоронці вивчили відео з підозрюваним і в менш ніж за добу виявили його.

Ним виявився уродженець Луцька 1997 року народження. За його словами, він приїхав до Києва на відпочинок і прогулюючись по Скляному мосту вирішив перевірити інформаційні стенди на міцність і розбив їх.

Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження. Слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Вандалу загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Фото: у Києві затримали вандала, який пошкодив скляний міст (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, вранці 29 липня співробітники комунального підприємства "Київавтодорміст" виявили два розбитих інформаційних стендів на Скляному мосту. Розслідуванням інциденту зайнялася поліція. Вандала зафіксувала камера відеоспостереження.

Відзначимо, в грудні 2020 року на Скляному мосту в Києві виявили тріщину. Причиною пошкодження переходу в КМДА назвали вандалізм.

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