"Хотів перевірити на міцність": у Києві затримали вандала, який пошкодив Скляний міст

Столичні поліцейські затримали вандала, який в ніч на 29 липня розбив два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту через Володимирський узвіз. Свій вчинок чоловік пояснив бажанням спробувати стенди на міцність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Відзначається, що чоловік був затриманий в одному зі столичних хостелів. Встановити особу вандала допомогли камери відеоспостереження. Правоохоронці вивчили відео з підозрюваним і в менш ніж за добу виявили його.

Ним виявився уродженець Луцька 1997 року народження. За його словами, він приїхав до Києва на відпочинок і прогулюючись по Скляному мосту вирішив перевірити інформаційні стенди на міцність і розбив їх.

Відносно затриманого відкрито кримінальне провадження. Слідчі готують чоловікові повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Вандалу загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Фото: у Києві затримали вандала, який пошкодив скляний міст (kyivcity.gov.ua)