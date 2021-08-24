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У Києві вандал облив фарбою флагшток біля КМДА. Порушено справу

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 16:29
У Києві вандал облив фарбою флагшток біля КМДА. Порушено справу Фото: біля КМДА облили фарбою флагшток (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві чоловік під час урочистих заходів до Дня незалежності України облив червоною фарбою флагшток біля Київської міської державної адміністрації. Його затримали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Сьогодні близько 13-ї години до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що біля будівлі Київської міської державної адміністрації невідомий облив себе та флагшток фарбою", - розповіли в поліції.

Свої дії, як зазначають правоохоронці, чоловік пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства.

"Поліцейські затримали порушника, ним виявився уродженець Запорізької області, 1987 року народження. Відділом дізнання розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", - додали в поліції.

Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі та строк до 5 років.

У Києві вандал облив фарбою флагшток біля КМДА. Порушено справу

Фото: затриманий правопорушник (kyiv.npu.gov.ua)

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