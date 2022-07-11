Мер Харкова зробив заяву про роботу шкіл з 1 вересня

Незважаючи на рішення МОН відновити офлайн навчання в українських школах з 1 вересня, деяких регіонів це може не торкнутися.
Наприклад, у Харкові відновлення навчання в школах восени під великим питанням через постійні обстріли міста.
Про це повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.
"З такою жорстокістю, як обстрілюють наші школи на сьогодні, нам вже не доводиться говорити про навчання дітей в режимі офлайн. Зрозуміло, що ми сьогодні переходимо, і будемо готуватися з 1 вересня в більшості тільки до онлайн-навчання для дітей. Тому що обстріли не припиняються", - сказав Терехов.
Зазначимо, що російські ракети, які випускають з території Росії долітають за 30-40 секунд через близькість розташування Харкова до кордону.
Місто щодня обстрілюють по кілька разів.
Так, 10 липня по Харкову росіяни випустили ракету типу "Іскандер". Серед поранених в результаті ракетного удару є 12-річна дитина. Її та ще трьох постраждалих цивільних госпіталізували.
Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.
Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:
Нагадаємо, що батьки самі можуть вибрати для своєї дитини формат навчання.
"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь – яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну або екстернат", - зазначив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Ворожі цілі влучили біля школи-інтернату.
Мер Харкова заявляв, що місто обстрілюють як за розкладом, по кілька разів на добу.