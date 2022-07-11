Мэр Харькова сделал заявление о работе школ с 1 сентября

В Харькове будет онлайн-обучение

"С таким ожесточением, как обстреливают наши школы на сегодня, нам уже не приходиться говорить об обучении детей в режиме офлайн. Понятно, что мы сегодня переходим, и будем готовиться с 1 сентября в большинстве только к онлайн-обучению для детей. Потому что обстрелы не прекращаются", - сказал Терехов.

Отметим, что российские ракеты, которые выпускают с территории России долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения Харькова к границе.

Город каждый день обстреливают по несколько раз.

Так, 10 июля по Харькову россияне выпустили ракету типа "Искандер". Среди раненых в результате ракетного удара есть 12-летний ребенок. Ее и еще троих пострадавших гражданских госпитализировали.

Как готовят школы к началу учебного года

Чтобы уроки проводились преимущественно в офлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям.

Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:

специалисты ГСЧС проверяют учебные заведения и прилегающие к ним территории на наличие взрывоопасных предметов;

в школах должны действовать системы оповещения, и особенно обращается внимание на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;

к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;

в каждом учебном заведении должно быть укрытие для всех учеников и педагогов;

в школах создаются запасы воды и медикаментов;

проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги.

Напомним, что родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.

"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат", – отметил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет.