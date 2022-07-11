Мэр Харькова сделал заявление о работе школ с 1 сентября

Несмотря на решение МОН возобновить офлайн обучение в украинских школах с 1 сентября, некоторых регионов это может не коснуться.
Например, в Харькове возобновление учебы в школах осенью под большим вопросом из-за постоянных обстрелов города.
Об этом сообщил мэр города Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
"С таким ожесточением, как обстреливают наши школы на сегодня, нам уже не приходиться говорить об обучении детей в режиме офлайн. Понятно, что мы сегодня переходим, и будем готовиться с 1 сентября в большинстве только к онлайн-обучению для детей. Потому что обстрелы не прекращаются", - сказал Терехов.
Отметим, что российские ракеты, которые выпускают с территории России долетают за 30-40 секунд из-за близости расположения Харькова к границе.
Город каждый день обстреливают по несколько раз.
Так, 10 июля по Харькову россияне выпустили ракету типа "Искандер". Среди раненых в результате ракетного удара есть 12-летний ребенок. Ее и еще троих пострадавших гражданских госпитализировали.
Чтобы уроки проводились преимущественно в офлайн-режиме, учебные заведения должны соответствовать необходимым требованиям.
Так, сейчас в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности, а именно:
Напомним, что родители сами могут выбрать для своего ребенка формат обучения.
"Если родители опасаются очного обучения, то они могут выбрать любую форму обучения для своего ребенка: дистанционную, индивидуальную или экстернат", – отметил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. Вражеские цели попали возле школы-интерната.
Мэр Харькова заявлял, что город обстреливают как по расписанию, по нескольку раз в сутки.