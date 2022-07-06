Обстрілюють, як за розкладом. Терехов розповів про ситуацію в Харкові
У Харкові досі дуже небезпечно. Російські окупанти обстрілюють місто, як за розкладом, кілька разів на добу.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
"Я завжди попереджаю наших харків'ян: дуже небезпечно. Якщо вибирати між тим, чи утриматися від прогулянок або погуляти по парку або скверу, то, звичайно, потрібно утриматися. Ворог не дрімає, як за розкладом кілька разів на добу нас обстрілюють, але нас не залякати - це абсолютно точно", - заявив він.
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляв, що загрози штурму Харкова росіянами немає.
Крім того, за словами Терехова, у Харкові не зупинятимуть роботу громадського транспорту, попри збільшення кількості обстрілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.