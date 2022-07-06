Обстрілюють, як за розкладом. Терехов розповів про ситуацію в Харкові

"Я завжди попереджаю наших харків'ян: дуже небезпечно. Якщо вибирати між тим, чи утриматися від прогулянок або погуляти по парку або скверу, то, звичайно, потрібно утриматися. Ворог не дрімає, як за розкладом кілька разів на добу нас обстрілюють, але нас не залякати - це абсолютно точно", - заявив він.