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Мер Харкова зробив заяву про роботу шкіл з 1 вересня

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Харків, Понеділок 11 липня 2022 12:55
Мер Харкова зробив заяву про роботу шкіл з 1 вересня Фото: у харківських школах може не відновитися навчання офлайн (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Незважаючи на рішення МОН відновити офлайн навчання в українських школах з 1 вересня, деяких регіонів це може не торкнутися.

Наприклад, у Харкові відновлення навчання в школах восени під великим питанням через постійні обстріли міста.

Про це повідомив мер міста Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.

У Харкові буде онлайн-навчання

"З такою жорстокістю, як обстрілюють наші школи на сьогодні, нам вже не доводиться говорити про навчання дітей в режимі офлайн. Зрозуміло, що ми сьогодні переходимо, і будемо готуватися з 1 вересня в більшості тільки до онлайн-навчання для дітей. Тому що обстріли не припиняються", - сказав Терехов.

Зазначимо, що російські ракети, які випускають з території Росії долітають за 30-40 секунд через близькість розташування Харкова до кордону.

Місто щодня обстрілюють по кілька разів.

Так, 10 липня по Харкову росіяни випустили ракету типу "Іскандер". Серед поранених в результаті ракетного удару є 12-річна дитина. Її та ще трьох постраждалих цивільних госпіталізували.

Як готують школи до початку навчального року

Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.

Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:

  • фахівці ДСНС перевіряють навчальні заклади та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів;
  • у школах повинні діяти системи оповіщення, і особливо звертається увага на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху;
  • до початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені і позначені шляхи евакуації;
  • у кожному навчальному закладі має бути укриття для всіх учнів і педагогів;
  • у школах створюються запаси води і медикаментів;
  • проводяться тренування по діям в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

Нагадаємо, що батьки самі можуть вибрати для своєї дитини формат навчання.

"Якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь – яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну або екстернат", - зазначив раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. Ворожі цілі влучили біля школи-інтернату.

Мер Харкова заявляв, що місто обстрілюють як за розкладом, по кілька разів на добу.

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