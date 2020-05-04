Мер Черкас відповів на "полум'яний привіт" Зеленського: треба було "Велюру" передати

Мер Черкас відповів на "привіт" від Зеленського (колаж: РБК-Україна)

Скандал між мером Черкас Анатолієм Бондаренком та Володимиром Зеленським набирає обертів

Мер Черкас Анатолій Бондаренко відповів на "полум'яний привіт" від Володимира Зеленського. Сьогодні, 3 травня, Бондаренко прийшов в місцеве управління Нацполіції. Бондаренко заявив, що президенту треба було передавати "привіт" нардепу Миколі Тищенкау і його ресторану "Велюр" в Києві, а не малому бізнесу, який гине зараз в Україні.

Нагадаємо, що 30 квітня в Черкасах прийняли рішення послабити карантин у місті. З 1 травня там дозволили роботу більшості магазинів, відвідування зелених зон і парків. Але в Києві таке "самоуправство" викликало відповідну реакцію.

"Окремий привіт особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкаси", - заявив президент, вітаючи українців з 1 травня.

Дарма що допит Бондаренка скасували, він приїхав в управління. Мер Черкас каже, вирішив переконатися, що скасування допиту не пранк, пише PavlovskyNews.

Бондаренко рішуче налаштований на допиті відстоювати свою позицію і доводити, що Конституція діє для всіх громадян України.

"Ми вважаємо, що Конституція діє для всіх громадян України, а не окремо для "Велюрів" і для всіх інших... Я думав він (Зеленський. - Ред.) передасть привіт Тищенуо, а він передав привіт мені і всім міським головам, який хочуть виключно, щоб соціальна справедливість для всіх була однакова", - заявив Бондаренко.

Мер Черкас відповів на "привіт" від Зеленського (відео: PavlovskyNews)

Зазначимо, що увечері 3 травня в мерії повідомили, що після скандалу навколо ослаблення карантину на вулицях міста з'явилася Нацгвардія і військова техніка.

Нагадаємо, що в Києві ресторан "Велюр" нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка працював попри карантин, обслуговуючи віп-гостей.

Раніше ми писали, що в Запоріжжі фіксують масові порушення карантину.