Мэр Черкасс ответил на "пламенный привет" Зеленского: надо было "Велюру" передать

Мэр Черкасс ответил на "привет" от Зеленского (коллаж: РБК-Украина)

Скандал между мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и Владимиром Зеленским набирает обороты

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил на "пламенный привет" от Владимира Зеленского. Сегодня, 4 мая, Бондаренко пришел в местное управление Нацполиции. Бондаренко заявил, что президенту нужно было передавать "привет" нардепу Николаю Тищенко и его ресторану "Велюр" в Киеве, а не малому бизнесу, который погибает сейчас в Украине.

Напомним, что 30 апреля в Черкассах приняли решение ослабить карантин в городе. С 1 мая там разрешили работу большинства магазинов, посещение зеленых зон и парков. Но в Киеве такое "самоуправство" вызывало ответную реакцию.

"Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы", - заявил президент, поздравляя украинцев с 1 мая.

Несмотря на то, что допрос отменили, Бондаренко приехал в управление. Мэр Черкасс говорит, решил убедиться, что отмена допроса не пранк, пишет PavlovskyNews.

Бондаренко решительно настроен на допросе отстаивать свою позицию и доказывать, что Конституция действует для всех граждан Украины.

"Мы считаем, что Конституция действует для всех граждан Украины, а не отдельно для "Велюров" и для всех остальных... Я думал он (Зеленский. - Ред.) передаст привет Тищенко, а он передал привет мне и всем городским главам, который хотят исключительно, чтобы социальная справедливость для всех была одинаковая", - заявил Бондаренко.

Мэр Черкасс ответил на "привет" от Зеленского (видео: PavlovskyNews)

Отметим, что вечером 3 мая в мэрии сообщили, что после скандала вокруг ослабления карантина на улицах города появилась Нацгвардия и военная техника.

Напомним, что в Киеве ресторан "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко работал несмотря на карантин, обслуживая вип-гостей.

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