Карантин у Запоріжжі: якщо "промаслювати" кого треба в поліції, то і працювати можна

Магазини порушують карантин у Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

У мережі розповіли, як магазини та салони Запоріжжя ігнорують карантин через коронавірус

Кав'ярні, магазини, салони краси і навіть церкви в Запоріжжі масово порушують карантин через коронавірус. Як пишуть користувачі мережі, така ситуація з недотриманням карантинних норм та порушенням закону спостерігається як мінімум в околицях Бабурки - одного з районів міста.

"Запоріжжя винайшло "особливий шлях": якщо промаслювати кого треба в поліції та місцевій владі, то і працювати можна", - написав один юзер.

Місцеві жителі і блогери зазначають, що в окрузі працюють точки "кави на винос", які спокійно продовжують продавати напої бажаючим. Також відкриті ларьки а-ля "шаурма на винос". Не закриті булочні, міні-маркети, лавки зернової кави, магазини з серії "все для куріння", винні шопи, ломбарди.

"На дверях салонів краси, ательє та інших точок обслуговування красується напис "карантин" з приписаним номером телефону, - мовляв, якщо що - дзвоніть, знайдемо вихід. Табличка "карантин" і номер також на брамі церкви, - як розумію, нишком найняти батюшку охрестити/відспівати можна... Два місяці тому я писала, що скоро ми звикнемо до коронавірусу, він перестане здаватися чимось жахливим і перетвориться в щось буденне і подразнююче, так як обмежує свободу дій. Мені от здається, що в окремо взятому місті це вже сталося (про інші нічого не можу сказати). Страшилки перестали лякати ще два тижні тому, а ось невдоволення зростає, які б цифри в статистиці не малювали", - пише відома блогерша crazybutlazy.

Зазначимо, що з 11 травня, швидше за все, ці заклади будуть відкриті офіційно. Але поки вони працюють незаконно. При цьому, подібна ситуація спостерігається і в багатьох інших містах України.

Раніше ми писали, що в Одесі люди масово порушують карантин. З'явились фото, де на травневі свята люди безтурботно натовпами гуляли вулицями.