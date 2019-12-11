Від Меган Маркл відвернулася королівська сім'я: залишився єдиний друг

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл скаржиться на труднощі у спілкуванні з родичами принца Гаррі

Меган Маркл в королівській родині стикається з низкою випробувань. Майбутню герцогиню не дуже радо прийняли родичі принца Гаррі через її сумнівне минуле. Єлизавета II порахувала партію з розведеною екс-актрисою не найкращою партією для онука. А сама герцогиня не так давно зізналася про те, що в королівській родині їй практично ні з ким поговорити. Але все не так сумно, у Меган є дійсно вірний і відданий друг.

Як пише британський таблоїд Express, вірним другом Меган, який в ній душі не чує, виявився її тесть - 71-річний принц Чарльз.

Коли Меган і Гаррі одружилися в травні 2018 року, всі з нетерпінням спостерігали, як складуться стосунки герцогині Сассекської з Кейт Міддлтон. Але дива не сталося - Меган і Кейт так і не вдалося стати близькими подругами.

Меган Маркл дружить з принцом Чарльзом (колаж: РБК-Україна)

А ось принц Уельський виявився тією людиною, яка допомогла їй влитися в сім'ю. Інсайдери говорять, що Чарльз не зміг встояти перед харизмою і чарівністю Меган.

"Весілля стало справжнім поворотним моментом. Чарльз виявив таку велику любов до Гаррі і Меган, і я думаю, що Гаррі буде вічно вдячний своєму татові за те, що він вступив і простягнув руку Меган в шлюбі. Зв'язок між ними дуже тісний. Чарльз дуже підтримував Меган у всіх проблемах через її біологічного батька", - розповіло джерело.

Принц Чарльз фактично став для своєї невістки другим батьком. Він навіть повів Меган до вівтаря в день її весілля з Гаррі.