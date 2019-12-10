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Єлизавета II заборонила публікувати фото Меган Маркл: подробиці скандалу

STYLERПерсони    10.12.2019 - 16:44
Єлизавета II заборонила публікувати фото Меган Маркл: подробиці скандалу
Меган Маркл і королева Єлизавета II (Фото: GettyImages)

Фото Меган Маркл з прикрасами викликало обурення в Букінгемському палаці

Меган Маркл "допомагала" своїй американській подрузі по Голлівуду продавати прикраси - дизайнерка Дженніфер Мейерс з Каліфорнії використала фото герцогині в рекламних цілях, що викликало обурення Букінгемського палацу.

Так, на сторінці в Instagram Мейерс розмістила знімок дружини принца Гаррі та пропонувала купити ожерелье за 850 доларів та кільця вартістю 200 доларів. В тексті йшлося, що Меган "не може натішитися своїм прикрасам".

Після гнівної реакції британської королеви Єлизавети II і "настійної рекомендації" публікація була знята. Про це передає Daily Mail.

Самі знімки були зроблені в різний час в різних місцях: на приватній вечірці бебі-шауер, з королівської заручин, під час відвідування тенісних матчів.

Фото: dailymail.co.uk

Представник Букінгемського палацу заявив, що дизайнерка порушила угоду про нерозголошення інформації.

Маркл насправді любить носити прикраси Дженніфер Мейер. Їх можна побачити на герцогині на фото з офіційного подання новонародженого принца Арчі, на офіційних королівських раутах і не тільки.

До речі, не тільки Меган є зоряною прихильницею цього бренду. Так, прикраси від Мейерс носять і називають одними з улюблених такі популярні актриси, як Дженніфер Еністон, Різ Уізерспун, Кейт Хадсон і Скарлетт Йоханссон.

Дженніфер Мейерс 9 років була одружена з актором Тобі Магуайр, у них двоє дітей.

Батько дизайнерки 75-річний Рональд Мейер був президентом і головним виконавчим директором Universal Studios з 1995 по 2013 рік, а тепер є віце-головою NBCUniversal.

Єлизавета II заборонила публікувати фото Меган Маркл: подробиці скандалу

Дженніфер Мейерс і Тобі Магуайр (Фото: Shutterstock / dailymail.co.uk)

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