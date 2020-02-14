Мене зламає система: вдова загиблого в Ірані командира літака МАУ не може оформити допомогу

Вдова командира МАУ не може оформити допомогу дітям (Колаж РБК-Україна)

Вдова командира літака МАУ зібрала вже 70 довідок, щоб оформити допомогу своїм дітям

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані сталася 8 січня. В український літак було випущено дві ракети іранським ППО. На борту перебувало 12 українців – два пасажири та члени екіпажу, а також 165 пасажирів з інших країн. Всі вони загинули.

У командира екіпажу Володимира Гапоненко залишилася дружина і двоє дітей. Жінка розповіла, що змушена ходити та збирати десятки довідок, щоб оформити допомогу на дітей від держави. Вона зазначила, що компанія МАУ допомагає сім'ям загиблих окремо.

"Як я зрозуміла, МАУ і держава окремо працюють, тому що авіакомпанія збирається виплачувати суму, що дорівнює середній заробітній платі мого чоловіка. Точних цифр назвати не можу, через те, що вони у всіх різні", - повідомила Катерина Гапоненко у коментарі для видання Strana.

Вдова командира пояснила, що на даний момент не може влаштуватися на роботу, тому, що її позбавлять різних пільг. В минулому вона працювала в компанії Vodafonе у відділі по зверненнях громадян, і Гапоненко сподівається, що зможе повернутися туди на роботу. Але на даний момент, щоб отримати пільги й виплати на дітей, їй потрібно залишатися безробітною.

"Я не сподіваюся на державу, якщо чесно. Вони виплатили в січні по 200 тисяч і все. Зараз я збираю довідки, щоб одержувати виплати на дітей. Зібрала вже понад 70 довідок і це ще не кінець. Кожен день ходжу як на роботу за цими довідками. Якщо мене не добила смерть чоловіка, то відчуваю, що зламає система", - додала Гапоненко.