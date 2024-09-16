Не менее вкусно, но полезно: 9 продуктов, которыми можно заменить майонез

Майонез часто используют в разнообразных блюдах - от бутербродов до жареного картофеля. Однако он может содержать слишком много жира. Впрочем, майонез можно заменить не менее вкусными продуктами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем можно заменить майонез, чтобы блюда были вкусными и нежирными.

Греческий йогурт

Приправьте греческий йогурт солью и перцем, и он прекрасно дополнит вкус блюда. Это самый лучший вариант, когда вам нужна замена майонеза для легкого вкуса. Однако избегайте очень острых блюд, таких как картофельный салат.

Аквафаба

Если вы соблюдаете веганскую диету, то вам знакома вода, оставшаяся от банки нута. Сбитая, она используется как заменитель яичного белка во всем, от выпечки до коктейлей.

Взбивая жидкость с нута, добавьте немного масла, пока вкус и текстура не станут похожи на майонез - и это будет идеальной заменой майонеза.

Сметана

Майонез насыщен и имеет яичный вкус, а сметана - легкая и имеет незначительную кислинку. Но текстуры у них схожи. Так что сметана будет хорошо сочетаться с холодным салатом, где майонез является связующим веществом.

Сливочное масло

Лучше всего использовать сливочное масло на наружной стороне куска хлеба, если у вас закончился майонез - однако растопленным, им также можно заправить салат.

Тахини

Тахини - это кунжутная паста, наиболее известная благодаря тому, что она входит в состав хумуса, придавая ему характерный, но едва заметный ореховый вкус.

Смешайте равное количество тахини с лимонным соком и водой, и по вкусу она будет больше похожа на майонез, но будет немного реже. Это вряд ли подойдёт для намазывания на хлеб, но некоторые салаты, овощные бутерброды или запеченная рыба будут хорошо смаковать с такой заправкой.

Соусы и заправки на сметане

Если вам не нравится вкус сметаны, попытайтесь приготовить соусы с этим продуктом. К примеру, для салатов советуют добавить в сметану немного горчицы. Для мясных блюд и пельменей подойдет сметана с хреном, с измельченными помидорами и зеленью или аджикой.

Кефир

Кроме того, что салат можно заправить обычным подсоленным кефиром, с этим продуктом можно приготовить множество заправок. К примеру, лимонно-кефирный соус или соус с авокадо и кефиром.

Авокадо

Добавить немного авокадо вместо майонеза - необычная идея. Он идеально подходит для бутербродов или бургеров.

Авокадо не очень хорошо выполняет функцию майонеза для приготовления блюд, но можно положить немного авокадо в кухонный комбайн и добавить немного воды или растительного масла, чтобы получить сливочную пасту.

Оливковое масло

Богато полезными ненасыщенными жирами, оливковое масло хорошо известно своими свойствами, способствующими укреплению здоровья. Кроме того, оно может быть здоровой, веганской заменой майонеза во многих рецептах и блюдах.