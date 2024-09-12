Чем отбить мясо, если нет специального молотка: 14 альтернатив

Тяжелый молоток для мяса - необходимая вещь для приготовления тоненьких отбивных в панировке. Но на самом деле это не единственный инструмент, который может быть использован. Однако сначала мясо нужно положить в пакет для замораживания или между двумя кусками пищевой пленки.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем можно отбить мясо, если нет специального молотка.

Молоток

Несмотря на меньшую площадь поверхности, обычный молоток работает так же, как молоток для мяса. Просто не забудьте тщательно почистить его после того, как вытащите из ящика с инструментами.

Скалка

Скалку можно использовать не только для сахарного печенья и теста для пирогов. Неважно, из какого материала сделана скалка - ее вес поможет отбить кусок мяса до нужной толщины.

Кастрюля

Плоское дно кастрюли идеально подходит для разравнивания мяса до равномерной толщины. К тому же ручки кастрюли делают эту работу немного легче.

Чугунная сковорода

Хотя любая сковорода справится с этой задачей, чугунные сковородки обладают значительным преимуществом благодаря своему весу.

Банка с овощами

Большая стеклянная банка может быть немного громоздкой. Но если у вас нет специального молотка, большая банка помидоров поможет вам расплющить куски мяса.

Консервная банка

Консервные банки небольшие по размеру, но тяжелые. Это довольно неплохая замена молотка для мяса.

Толстая книга

Несколько ударов по мясу тяжелой книгой - и кусок будет равномерно отбит. Однако важно предварительно завернуть книгу в пищевую пленку.

Пресс для тортильи

Оказывается, этот инструмент не так уж специфичен по назначению. Он также поможет расплющить мясо для отбивных, хотя лучше работает с небольшими кусками.

Разделочная доска

Чтобы отбить мясо, можно использовать даже разделочную доску. Однако лучше выбирать небольшую, которая даст больше контроля над отбиванием.

Мерный стаканчик

Большой и тяжелый мерный стаканчик может заменить молоток для отбивания мяса. К тому же, его можно наполнить, чтобы увеличить вес.

Пустая бутылка из-под вина

Стеклянная бутылка, не наполненная жидкостью, не слишком легкая и достаточно массивная, поэтому прекрасно справится с работой молотка для мяса.

Ступка

Помимо измельчения специй и трав в супы, мясные блюда и пасты, вы также можете использовать ступку для отбивания мяса.

Бутылка с водой

Бутылку с водой можно использовать не только для того, чтобы поддерживать увлажнение в течение дня. Она легко может заменить молоток - особенно полностью наполненная водой.

Стакан

Удобный благодаря своим размерам и достаточно тяжелый благодаря материалу, обычный стакан может быть использован как молоток для отбивания мяса. А чтобы отбивать мясо еще лучше, стакан можно наполнить мукой.