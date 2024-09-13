Вкуснее, чем с магазина: как приготовить плавленый сыр, творог и брынзу дома

Вкусный и нежный сыр можно приготовить самостоятельно, как и рассыпчатый кисломолочный сыр и брынзу. Кроме этого, плавленый сыр не уступит магазинному, ведь его можно сделать не только сливочным, но и острым, добавив немного специй.

О том, как готовить плавленый сыр дома, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Домашний творог

Домашний творог из молока (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для того чтобы приготовить творог дома, нужны следующие продукты:

молоко (жирность 3-4%) - 1 л;

лимонный сок - 30 мл.

Как готовить творог из молока

Хотя готовить домашний творог можно из любого молока, для лучшей консистенции советуют выбирать с большим содержанием жира. Молоко нужно довести до кипения, затем влить лимонный сок.

Вместо него можно использовать лимонную кислоту (5-6 г на 1 л молока), растворив ее в 50-70 мл кипяченой воды.

В результате химической реакции начнет отделяться сыворотка, из которой и производят кисломолочный творог. Массу нужно прогреть еще несколько минут, затем снять кастрюлю с огня.

Подождите около 10 минут, чтобы на поверхности смеси собрался творог. Тем временем сделайте конструкцию, в которой будет отстаиваться продукт. На миску поместите дуршлаг и выстелите его марлей.

Перелейте в дуршлаг творожную массу и оставьте ее на 20 минут, не накрывая. За это время стечет жидкость, а творог остынет.

После этого массу можно немного отжать с помощью марли - и домашний творог готов.

Домашняя брынза

Домашняя брынза (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Чтобы приготовить брынзу из молока, понадобятся эти продукты:

молоко - 1 л;

холодная вода - 500 мл;

лимонный сок - 30 мл;

соль - 100 г.

Как готовить домашнюю брынзу

Основные этапы приготовления домашней брынзы такие же, как для приготовления домашнего творога.

Молоко нужно довести до кипения, а затем влить лимонный сок или же растворенную в воде лимонную кислоту. После этого, через несколько минут, кастрюлю со смесью необходимо снять с плиты и подождать 10 минут, чтобы образовался творог.

Над миской нужно поставить дуршлаг, застеленный марлей. Творожную смесь нужно налить в дуршлаг и оставить на 20 минут.

Затем следует отжать жидкость из творога, завернуть его в марлю и поставить на 40-50 минут под пресс - поставить сверху тяжелую миску или кастрюлю. В это время нужно приготовить рассол, который придаст брынзе характерный вкус.

Для этого в холодной питьевой или кипяченой воде растворите соль, а затем положите в жидкость творог, сняв с него марлю. Накройте посуду плёнкой и поставьте в холодильник на 3-5 часов.

Плавленый домашний сыр

Плавленый сыр из творога (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Для приготовления плавленого сыра дома нужны эти продукты:

творог - 200 г;

масло - 50 г;

яйцо - 1 шт.;

сода - 1/3 ч. л.;

сахар - 1/2 ч. л.;

соль - 1/2 ч. л.

Как приготовить плавленый сыр дома

Готовить плавленый сыр достаточно просто. Для этого в небольшую кастрюлю пересыпьте творог - можно использовать домашний или качественный магазинный.

Добавьте слегка теплое сливочное масло, сахар, соль, соду и яйцо. В отдельной кастрюле большего размера начните подогревать воду, чтобы начал подниматься пар.

Перебейте творог с другими ингредиентами, а затем поставьте кастрюлю с творожной массой на паровую баню. Перемолоть ингредиенты для плавленого сыра советуют до того, как подогревать массу - иначе будут комочки.

Творожную массу нужно плавить, постоянно помешивая, до 80 градусов, чтобы стерилизовать яйцо. Если нет специального термометра, можно ориентироваться на состояние смеси - она должна начать кипеть и булькать.

Если в плавленом сыре еще есть комочки, массу необходимо еще раз перебить блендером. Переложите жидкий сыр в стеклянный контейнер и накройте пищевой пленкой, чтобы на поверхности не появилась корочка.

Если хотите получить плавленый сырок с перцем или другим специями - самое время их добавить. Можно добавлять и мелко нарезанные жареные грибы, однако в этом случае количество творога для приготовления рекомендуют увеличить вдвое.

Еще один необычный ингредиент для плавленого сыра - какао. Когда плавленый сыр остынет, он станет более густым и пластичным.