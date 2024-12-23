"Мне противно", "Цинизм и двуликость". Кто из звезд раскритиковал Александра Усика и почему

Виктор Розовый

Комик записал ряд stories, в которых подробно объяснил свое мнение, почему не слишком радуется победе Усика и вообще не воспринимает его персону положительно.

"Общество, я не хочу портить вам какой-то праздник, но Усик же - пет*х, пету**ра просто... Поправьте меня, если я не прав. Ой, а кто это организовывает турниры для молодежи по боксу в Крыму в 2014-м году с губернатором на тот момент уже Крыма - Аксеновым? Неужели это наш украинский козак, который гопак танцует перед выходом?" - в ироничной форме поинтересовался Розовый.

"Октябрь, 2014-й год. И Усик уже, смотрите, какой молодец, переживает за молодежь в Крыму, чтобы молодежь по подъездам не шлялась, чтобы боксом занималась, чтобы спорт был у нее на первом месте", - добавил он.

Виктор Розовый раскритиковал Александра Усика (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Также Розовый вспомнил интервью Усика, где тот говорил, что "Крым принадлежит тем, кто там живет", а потом в 2022 году в его дом под Киевом заехали оккупанты и жили там. В соцсетях впоследствии спортсмен или его жена жаловались на то, что в их доме теперь живут враги.

"Так получается, что это не их квартира, а тех, кто там живет? А для тех, кто говорит аргумент, что Усик прославляет Украину на весь мир, подумайте об этой ситуации с точки зрения, например, людей в Сомали. Их тоже знают в мире благодаря сомалийским пиратам", - отметил звезда "Лиги смеха".

Виктор Розовый раскритиковал Александра Усика (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Дочь Ирины Фарион

София Семчишин вспомнила, как год назад Александр Усик зачитал стихотворение в честь ее матери, в котором задал вопрос "сколько душ загубила" покойная языковед.

Поэтому после победы боксера над Фьюри женщина не стала скрывать возмущения и прокомментировала его заявление о посвящении боя всем матерям Украины.

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей маме. Ты нашу семью оскорбил. Мне противно, что сейчас вся Facebook-страница об этом поединке. А я хочу, чтобы она была о наших защитниках", - подчеркнула дочь Фарион.

Александр Усик публично критиковал Ирину Фарион, которую убили в июле этого года (фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Стихотворение, о котором вспоминает София, появилось в сети в ноябре прошлого года, и его боксер зачитал на русском языке. В этом поэтическом отрывке спортсмен спрашивает:

"Сколько душ загубила Фарион и сколько написала писем в контору красных груш? Вы - агент Кремля, и это уж точно тут к бабке не ходи. Я желаю вам досрочно счастья, радости и любви".

"Пташка" с Азовстали

Парамедик также оказалась в списке тех, кто критиковал Александра Усика. Екатерина Полищук "наехала" на боксера за его "православие". Она обратила внимание, что на боксерском снаряжении украинца есть средневековый знак "харизма", который имеет причастность к РФ.

Екатерина Полищук критиковала Усика (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

"Интересное наблюдение. Эмблема "сорок сороков", российской религиозной организации, активно поддерживающей оккупацию Украины. В СМИ пишут, что геральдика не принадлежит РПЦ, а является древней символикой фразы "Христос-Помазанный". Но почему бы нам не одевать известный знак, который не является собственностью известной нацистской партии, а является древним соличным символом?" - интересовалась поэтесса.

"Кажется, это цинизм и двуличие. Я уважаю Александра как спортсмена и очень люблю смотреть его бои. Однако по моему скромному мнению, будучи лицом Украины на спортивной арене мира, легализовать подобные взгляды и вещи - как минимум неэтично и двулико", - также отмечала парамедик.

Екатерина Полищук (фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal)

Что известно о бое Усик - Фьюри 2

Бой, который состоялся в ночь с 21 на 22 декабря, прошел в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Поединок длился 12 раундов и завершился победой украинца. Он стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO.

По завершению события спортсмен сказал, что посвящает свой реванш матери, а также всем матерям Украины. Победу над Фьюри впервые в мае этого года он посвятил отцу.

Александр Усик (фото: facebook.com/Alexanderusyk)