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"Мне очень больно". Заплаканная певица SWOIIA сообщила о разрыве с мужем

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица SWOIIA, которую многие помнят как маленькую Ассоль, со слезами на глазах сообщила о кризисе в отношениях с мужем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью звезды Алексею Суханову.

Так, со слов артистки, у них с мужем Артемом, с которым она семь лет вместе, сейчас сложная ситуация.

"Он для меня очень близкий человек, и, несмотря ни на что, так будет всегда. Я ему об этом говорила, но иногда так случается... мы потеряли связь", - поделилась Swoiia.

Почему так происходит - певице ответить сложно даже самой себе.

SWOIIA с мужем (фото: instagram.com/swoiia)

"Я в этом не могу пока копаться, потому что мне очень больно, что сейчас так происходит. Любая девочка, когда выходит замуж, хочет, чтобы это было навсегда. И я - не исключение. А сейчас оно как-то начало ломаться и я прям это чувствую даже физически", - призналась SWOIIA.

Также знаменитость добавила, что инициатором разрыва стала она. Однако речь идет не об измене, а совокупность различных проблем, которые возникали между супругами.

SWOIIA с мужчиной (фото: instagram.com/swoiia)

Знаменитость говорит, что ее возлюбленный также тяжело переживает этот сложный период.

"Было очень много разных моментов, которые мы не проговаривали, потому что я думала: "ой, сейчас не время, сейчас война, еще там что-то. А потом оно просто взрыв произошел и все", - рассказала певица.

 

Напомним, Катя Гуменюк вышла замуж в зеркальную дату, 19.09.19. Ее муж - бизнес-аналитик Артем Тараненко, с которым она училась в одной группе в лондонском университете Coventry.

Артем и Катя знакомы с детства, но встречаться начали два года назад. А в мае 2018 года он сделал певице предложение.

Свадьба Ассоль прошла в одном из самых модных мест Киева - банкет-холле Regent Hill. А гостей, которых собралось более 150 человек, вели свадьбу Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

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