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"Мені дуже боляче". Заплакана співачка SWOIIA повідомила про розрив з чоловіком

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка SWOIIA, яку багато хто пам'ятає як маленьку Ассоль, зі сльозами на очах повідомила про кризу у стосунках з чоловіком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки Олексію Суханову.

Так, зі слів артистки, у них з чоловіком Артемом, з яким вона сім років разом, зараз складна ситуація.

"Він для мене дуже близька людина, і, незважаючи ні на що, так буде завжди. Я йому про це казала, але іноді так трапляється… ми втратили зв’язок", - поділилася Swoiia.

Чому так відбувається - співачці відповісти складно навіть самій собі.

SWOIIA з чоловіком (фото: instagram.com/swoiia)

"Я у цьому не можу поки що копатися, тому що мені дуже боляче, що зараз так коїться. Будь-яка дівчинка, коли виходить заміж, хоче, щоб це було назавжди. І я - не виключення. А зараз воно якось почало ламатись і я прям це відчуваю навіть фізично", - зізналася SWOIIA.

Також знаменитість додала, що ініціаторкою розриву стала вона. Однак мова йде не про зраду, а сукупність різних проблем, які виникали між подружжям.

SWOIIA з чоловіком (фото: instagram.com/swoiia)

Знаменитість каже, що її коханий також важко переживає цей складний період.

"Було дуже багато різних момен моментів, котрі ми не не проговорювали, тому що я думала: "ой, зараз не час, зараз війна, ще там щось. А потім воно просто вибух стався і все", - розповіла співачка.

 

Нагадаємо, Катя Гуменюк вийшла заміж у дзеркальну дату, 19.09.19. Її чоловік - бізнес-аналітик Артем Тараненко, з яким вона навчалася в одній групі в лондонському університеті Coventry.

Артем і Катя знайомі з дитинства, але зустрічатися почали два роки тому. А в травні 2018 року він зробив співачці пропозицію.

Весілля Ассоль пройшла в одному з наймодніших місць Києва - банкет-холі Regent Hill. А гостей, яких зібралося понад 150 осіб, вели весілля Юрій Горбунов і Катерина Осадча.

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