Ассоль призналась, почему не хочет рожать детей (видео)

Певица Ассоль (настоящее имя - Екатерина Тараненко, в замужестве - Гуменюк), чьи песни "Моя мама" и "Вкраїно моя" были популярны в начале 2000-х, откровенно рассказала о том, что она пока что не хочет становиться матерью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Алексею Суханову в рамках программы "Говорить Суханов" .

На вопрос интервьюера о том, мечтает ли певица о ребенке, она спокойно ответила, что нет.

"Нет, сейчас нет. В целом, конечно, Но сейчас у меня немного другие цели. И я не хочу так, чтобы родить ребенка просто, чтобы родить, потому что так хочет общество, родители, еще кто-то. Это неправильно, это очень эгоистично", - отметила артистк.

Она подчеркнула, что еще не созрела к такому важному шагу.

"Я внутри еще не созрела. Это просто нужно вести с собой диалог. Я его вела на самом деле, так как 30 лет, и как бы все логично, 7 лет вместе. Я просто поняла, что еще не готова. Я об этом искренне говорю и этого не стесняюсь", - отметила 30-летняя девушка.

"И Слава Богу, что у нас сейчас такое время, что это норма. Что тебе 30 лет, и это ок. Потому что раньше ты бы была "старородящая", - подытожила Екатерина.

Также певица пока не задумывается, как она будет воспитывать будущего ребенка. Но в тоже время Ассоль хочет быть такой мамой, которая будет позволять ребенку быть таким, как он хочет.

"Мне кажется, очень важно уважать выбор. И всегда поддерживать, в любом возрасте", - отметила певица.

На видео этот момент можно посмотреть с 1:23:58

Отметим, что недавно Ассоль начала новый этап творческого пути под псевдонимом SWOIIA. Также девушка в интервью разоткровенничалась о личном - сейчас у нее сложные отношения с мужем, бизнес-аналитиком Артемом Тараненко, в браке с которым она находится уже 5 лет.

Певица Ассоль (фото: instagram.com/swoiia)