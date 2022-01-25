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У Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися (відео)

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Мелітополь, Вівторок 25 січня 2022 21:28
У Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися (відео) Колаж РБК-Україна: мелітопольські школярки попали у воду після перевірки льоду в ставку на міцність
Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі в міському парку дівчатка-підлітки вирішили випробувати на міцність лід на ставку, і в підсумку обидві впали у воду. Від загрози більш серйозних наслідків безтурботних школярок врятувала невелика глибина водойми.

Про це передає місцеве видання "РІА Мелітополь".

Сам інцидент потрапив на камеру спостереження в парку минулої неділі.

На кадрах видно, що спочатку одна дівчинка стала на лід і випробовувала його на міцність. Коли кірка льоду зламалася і підліток опинився у воді, їй на допомогу поспішили подружки, і витягли абсолютно промоклу експериментаторку зі ставка.

У Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися (відео)У Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися (відео)

У парку Мелітополя дівчинка опинилася у воді після випробування льоду в ставку на міцність (фото: скріншот з відео)

І тут інша школярка, на очах у якої тільки що з води витягали подружку, раптом вирішила повторити такий досвід.

Вона зробила кілька проб... і через кілька секунд теж опинилася в холодній воді з головою. Інші дівчатка тут же витягли зі ставка і її.

У Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися (відео)У Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися (відео)

"Подвиг" промоклої після зимового купання подружки вирішила повторити інша школярка (фото: скріншот з відео)

"Сподіваємося, батьки обох підлітків провели "серед них" роз'яснювальну бесіду про шкоду зимових купань. Звертаємося і до батьків тих, хто теж не проти ризикнути. Поясніть дітям на чужому прикладі, чим закінчуються подібні ігри", - висловлюється в публікації.

Відео: у Мелітополі дівчатка по черзі випробовували лід на міцність і провалювалися у воду

Нагадаємо, між тим, що на початку січня в Києві активізувалися безстрашні батьки, які пускали на лід дітей у +7 градусів.

Також ми писали про те, що перед цим в Одеській області Підлітки хотіли зробити селфі та провалилися під лід.

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