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У Києві активізувалися безстрашні батьки: вони пускають дітей на лід у +7 (фото)

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Київ, Середа 05 січня 2022 11:08
У Києві активізувалися безстрашні батьки: вони пускають дітей на лід у +7 (фото) У Києві активізувалися батьки, які не думають про своїх дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві вже кілька днів спостерігається плюсова температура від +4 до +7 градусів, але деяких батьків це не бентежить і вони виводять своїх дітей на тонкий лід водойм.

У нашому матеріалі читайте, де в столиці таке відбувається, і чому дорослі не боятися за своїх дітей.

Так, наприклад, 4 січня в Голосіївському парку Києва відразу ж кілька дітей перебували на озері, коли тане лід. Дорослі при цьому перебували на березі.

У Києві активізувалися безстрашні батьки: вони пускають дітей на лід у +7 (фото)У Голосіївському парку Києва дорослі не бояться за своїх дітей (фото: РБК-Україна)

На наступному фото ви можете побачити, як на цьому ж озері сильно тане лід.

У Києві активізувалися безстрашні батьки: вони пускають дітей на лід у +7 (фото)У Голосіївському парку столиці лід дуже тонкий (фото: РБК-Україна)

А ось на Борщагівці чоловікові можна сміливо дати статус "Батько року", адже він не боїться в плюсову температуру переміщатися по озеру. Він везе дитину на санчатах прямо по льоду.


Батьки-камікадзе також з'явилися і в Оболонському районі столиці.

У Києві активізувалися безстрашні батьки: вони пускають дітей на лід у +7 (фото)У Києві на Оболоні батьки з дітьми гуляють по озеру (фото: Київ зараз)

Ознаки, за якими легко визначити неміцність льоду

Не ступайте на лід, якщо:

  • Він по виду пухкий і пористий, білого кольору.
  • Якщо вода витікає з лунок.
  • Чути характерні звуки тріска і хлюпання.
  • Лід, припорошений снігом, так само може бути небезпечним.

Щоб безпечно переміщатися по льоду, потрібно обов'язково брати з собою пешню - палицю для пробивання льоду з загостреним металевим кінцем. Перш ніж ступити, ставте пешню. Якщо вона з першого разу пробиває лід, йти туди не можна.

Як ми раніше писали, під Житомиром хлопець провалився під лід.

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