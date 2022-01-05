У Києві активізувалися безстрашні батьки: вони пускають дітей на лід у +7 (фото)

У Києві вже кілька днів спостерігається плюсова температура від +4 до +7 градусів, але деяких батьків це не бентежить і вони виводять своїх дітей на тонкий лід водойм.

У нашому матеріалі читайте, де в столиці таке відбувається, і чому дорослі не боятися за своїх дітей.

Так, наприклад, 4 січня в Голосіївському парку Києва відразу ж кілька дітей перебували на озері, коли тане лід. Дорослі при цьому перебували на березі.

У Голосіївському парку Києва дорослі не бояться за своїх дітей (фото: РБК-Україна)

На наступному фото ви можете побачити, як на цьому ж озері сильно тане лід.

У Голосіївському парку столиці лід дуже тонкий (фото: РБК-Україна)

А ось на Борщагівці чоловікові можна сміливо дати статус "Батько року", адже він не боїться в плюсову температуру переміщатися по озеру. Він везе дитину на санчатах прямо по льоду.



Батьки-камікадзе також з'явилися і в Оболонському районі столиці.

У Києві на Оболоні батьки з дітьми гуляють по озеру (фото: Київ зараз)

Ознаки, за якими легко визначити неміцність льоду

Не ступайте на лід, якщо:

Він по виду пухкий і пористий, білого кольору.

Якщо вода витікає з лунок.

Чути характерні звуки тріска і хлюпання.

Лід, припорошений снігом, так само може бути небезпечним.

Щоб безпечно переміщатися по льоду, потрібно обов'язково брати з собою пешню - палицю для пробивання льоду з загостреним металевим кінцем. Перш ніж ступити, ставте пешню. Якщо вона з першого разу пробиває лід, йти туди не можна.