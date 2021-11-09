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У Мелітополі підліток зупинив некеровану маршрутку та врятував водію життя: дорослі перелякано кричали

Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області хлопець врятував від смерті водія, який раптово втратив свідомість під час руху. Зокрема, юнак встиг перехопити кермо та зупинити мікроавтобус.

Про це йдеться у сюжеті "Спецкор" на 2+2.

Так, водій маршрутного таксі раптово втратив свідомість й некерований автобус вилетів на зустрічну смугу просто посеред жвавого проспекту. У салоні в цей час було щонайменше з десяток пасажирів і всі вони перелякано кричали, аби хтось зупинив маршрутку.

На щастя 17-річний пасажир швидко зорієнтувався та встиг перехопити кермо і зупинити мікроавтобус. Потім підліток ще й надавав першу допомогу водієві до приїзду лікарів.

"Всі кричали допоможіть. Я з кінця маршрутки прибіг, тому що ніхто не допомагав і було дуже мало часу думати. Потім він почав виїжджати на зустрічну смугу і мені вже самому було страшно", - розповіла 17-річний Олександр.

Інші пасажири пригадують, що після інциденту майже всі розбіглися, а юнак залишився допомогти водію, якого корчило в судомах.

"В нього була тряска та йшла піна з рота, а потім кров", - розповіла очевидиця Вікторія.

Привезти до тями водія змогли тільки медики, які зробили йому укол, після якого йому полегшало. Однак, від госпіталізації 51-річний водій відмовився.

Зазначається, що раніше проблем зі здоров'ям водій не мав і зранку перед маршрутом пройшов медогляд.

17-річного хлопця вже відзначили у рятувальній службі й він розповів, що свої навички отримав завдяки тренінгам ПЛАСТу, де займається вже кілька років.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом.

Також нещодавно ми писали, що в Україні маршрутник не впустив до салону поліцейських, які хотіли перевірити COVID-сертифікати.

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