ru ua
Чт, 04 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Мелітополі підліток врятував маршрутника і пасажирів: водієві стало зле і транспорт виїхав на зустрічку

Новость на русском →
Мелітополь , Четвер 04 листопада 2021 17:28
У Мелітополі підліток врятував маршрутника і пасажирів: водієві стало зле і транспорт виїхав на зустрічку Підліток у Мелітополі врятував водія маршрутки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області хлопець врятував водія маршрутки, якому різко стало зле за кермом. Зазначається, що завдяки юнаку, не сталося аварії.

Про це повідомляє mv.org.ua.

Так, інцидент стався сьогодні, 4 листопада у маршрутці №11.

Зокрема, під час руху водієві стало зле і він втратив керування. Тоді вже некерований автобус вискочив на зустрічну смугу на жвавому проспекті, але запобігти трагедії вдалося 17-річному пасажирові Олександру Оганьяну.

"Пасажири кричали "Водієві погано!", "Зупиніть автобус!". Я добіг до сидіння водія, вирулив на нашу смугу руху і зупинив маршрутку", - розповів 17-річний підліток Олександр.

Зокрема, далі хлопець викликав поліцію та "швидку", а до приїзду лікарів разом із ще кількома пасажирами надавав водієві допомогу. Також водія трясло і люди притримували йому щелепу та голову, щоб уникнути травм та асфіксії.

Згодом з'ясувалось, що підліток вчиться водінню, а навички надання першої допомоги знає завдяки тренінгам ПЛАСТу, членом якого він є.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі лікарі рятують важку породіллю в якої рак та коронавірус.

Також ми розповідали, що у Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутчик
LITE
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції
День Казанської ікони Божої Матері: що суворо заборонено робити 4 листопада, важливі традиції