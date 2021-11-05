Під Києвом маршрутка зіткнулася з мікроавтобусом: є постраждалі

У селі Погреби Броварського району Київської області пасажирська маршрутка зіткнулася з вантажним мікроавтобусом. За попередніми даними, в результаті ДТП постраждали 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Київської області .

ДТП з маршруткою в селі Погреби сталося близько 13:00. Автобус "Еталон" зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Volkswagen. В результаті аварії ускладнено рух в обох напрямках на вулиці Погребський шлях.

За попередніми даними, в ДТП постраждали чотири людини. Про ступінь тяжкості отриманих ними травм у поліції не уточнили. Обставини автопригоди встановлюються.

Фото: під Києвом в ДТП потрапила маршрутка, є постраждалі (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)