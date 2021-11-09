В Мелитополе подросток остановил неуправляемую маршрутку и спас водителю жизнь: взрослые испуганно кричали

Так, водитель маршрутного такси внезапно потерял сознание и неуправляемый автобус вылетел на встречную полосу прямо посреди оживленного проспекта. В салоне в это время было по меньшей мере с десяток пассажиров и все они испуганно кричали, чтобы кто-то остановил маршрутку.

К счастью 17-летний пассажир быстро сориентировался и успел перехватить руль и остановить микроавтобус. Затем подросток еще и оказывал первую помощь водителю до приезда врачей.

"Все кричали. Я с конца маршрутки прибежал, потому что никто не помогал и было очень мало времени думать. Потом он начал выезжать на встречную полосу и мне уже самому было страшно", - рассказала 17-летний Александр.

Другие пассажиры вспоминают, что после инцидента почти все разбежались, а юноша остался помочь водителю, которого корчило в судорогах.

"У него была тряска и шла пена изо рта, а потом кровь", - рассказала очевидица Виктория.

Привезти в сознание водителя смогли только медики, которые сделали ему укол, и после которого ему полегчало. Однако, от госпитализации 51-летний водитель отказался.

Отмечается, что ранее проблем со здоровьем водитель не имел и утром перед маршрутом прошел медосмотр.

17-летнего парня уже отметили в спасательной службе и он рассказал, что свои навыки получил благодаря тренингам ПЛАСТу, где занимается уже несколько лет.