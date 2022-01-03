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У Мелітополі хлопець оригінально освідчився своїй коханій: допомогли "копи" (відео)

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Мелітополь, Понеділок 03 січня 2022 21:27
У Мелітополі хлопець оригінально освідчився своїй коханій: допомогли "копи" (відео) У Мелітополі хлопець оригінально освідчився коханій (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Мелітополі Запорізької області хлопець незвичайним способом зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Зокрема, спочатку її налякали "поліцією", а потім пролунала пропозиція вийти заміж.

Про це повідомляє місцевий сайт Субота.плюс.

Так, для цього чоловік викликав "поліцію" та імітував затримання своєї обраниці.

Коли дівчина під'їхала на авто до воріт приватного будинку, позаду неї зупинився білий мікроавтобус, з якого вибігли люди в масках і жилетах з написом "поліція" та з муляжами пістолетів. Її поклали на капот машини.

Далі до неї вийшов наречений, який став на одне коліно і простягнув каблучку.

Дівчина була шокована, але на таку оригінальну пропозицію одружитися дівчина відповіла згодою.

У Мелітополі хлопець оригінально освідчився своїй коханій: допомогли &quot;копи&quot; (відео)У Мелітополі хлопець оригінально освідчився коханій (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що в Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч.

Також ми писали, що офіцер у Києві освідчився коханій прямо на Хрещатику.

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