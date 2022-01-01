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В Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч: зворушливі фото

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Одеса, Субота 01 січня 2022 17:00
В Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч: зворушливі фото В Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій (ngu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Сержант Національної гвардії України Олег Корнійченко в новорічну ніч зробив пропозицію руки та серця коханій дівчині. Це сталось під час загального розводу до несення служби з охорони громадського порядку.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії.

Так, гвардієць за традицією став на коліно перед своєю обраницею. Зазначається, що дівчину звати Марина, вона служить у Національній поліції.

"Сержант Олег Корнійченко вирішив зробити цю головну святкову ніч року по справжньому пам'ятною та яскравою", – йдеться в повідомленні.

Марина відповіла коханому згодою. Окрім того, свідками романтичної події стали присутні нацгвардійці.

"Було дуже емоційно та хвилююче, проте це впевнене та свідоме рішення. Сподіваюся, для неї цей Новий рік назавжди запам'ятається", – розповів сержант.

В Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч: зворушливі фотоВ Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч: зворушливі фотоВ Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч: зворушливі фотоВ Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій у новорічну ніч: зворушливі фото

В Одесі боєць Нацгвардії освідчився коханій (ngu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що український рятувальник влаштував коханій незвичне освідчення.

Також ми писали, що офіцер у Києві освідчився коханій прямо на Хрещатику.

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