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В Мелитополе парень оригинально сделал предложение своей возлюбленной: помогли "копы" (видео)

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Мелитополь, Понедельник 03 января 2022 21:27
В Мелитополе парень оригинально сделал предложение своей возлюбленной: помогли "копы" (видео) В Мелитополе парень оригинально сделал предложение любимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Мелитополе Запорожской области парень необычным способом сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. В частности, сначала ее напугали "полицией", а затем прозвучало предложение выйти замуж.

Об этом сообщает местный сайт суббота.плюс.

Так, для этого мужчина вызвал "полицию" и имитировал задержание своей избранницы.

Когда девушка подъехала на авто к воротам частного дома, позади нее остановился белый микроавтобус, из которого выбежали люди в масках и жилетах с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов. Ее положили на капот машины.

Дальше к ней вышел жених, который встал на одно колено и протянул кольцо.

Девушка была шокирована, но на столь оригинальное предложение жениться девушка ответила согласием.

В Мелитополе парень оригинально сделал предложение своей возлюбленной: помогли &quot;копы&quot; (видео)В Мелитополе парень оригинально сделал предложение любимой (скрин с видео)

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