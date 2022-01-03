В Мелитополе парень оригинально сделал предложение своей возлюбленной: помогли "копы" (видео)
В Мелитополе Запорожской области парень необычным способом сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. В частности, сначала ее напугали "полицией", а затем прозвучало предложение выйти замуж.
Об этом сообщает местный сайт суббота.плюс.
Так, для этого мужчина вызвал "полицию" и имитировал задержание своей избранницы.
Когда девушка подъехала на авто к воротам частного дома, позади нее остановился белый микроавтобус, из которого выбежали люди в масках и жилетах с надписью "полиция" и с муляжами пистолетов. Ее положили на капот машины.
Дальше к ней вышел жених, который встал на одно колено и протянул кольцо.
Девушка была шокирована, но на столь оригинальное предложение жениться девушка ответила согласием.
В Мелитополе парень оригинально сделал предложение любимой (скрин с видео)
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