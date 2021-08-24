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Офіцер освідчився коханій прямо на Хрещатику: зворушливе відео

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 14:35
Офіцер освідчився коханій прямо на Хрещатику: зворушливе відео У Києві на Хрещатику молодий офіцер попросив руки коханої (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві під час репетиції параду юний військовослужбовець зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х.Київ".

Так, на Хрещатику молодий офіцер зробив пропозицію дівчині під оплески киян і гостей міста, які прийшли поглянути на репетицію параду.

Зокрема, чоловік вручив дівчині букет квітів, а двоє товаришів по службі, які стояли поруч, підняли вгору зброю і стали на коліно.

Дівчина була приємно вражена він сюрпризу та відповіла коханому "так".

У коментарях користувачі вітають молодять та бажають їм щастя.

  • Як гарно! Молодець;
  • Клас. Вітаю;
  • Це дуже мило;
  • В дуже незвичному місці, видно, що постарався;
  • Які вони милі! Щастя Вам.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський просльозився на святкуванні Дня Незалежності.

Також ми публікували яскраві фото параду до Дня Незалежності в Києві, який проходить у центрі столиці 24 серпня.

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