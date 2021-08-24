Офіцер освідчився коханій прямо на Хрещатику: зворушливе відео
У Києві на Хрещатику молодий офіцер попросив руки коханої (Колаж РБК-Україна)
У Києві під час репетиції параду юний військовослужбовець зробив пропозицію руки і серця своїй коханій.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х.Київ".
Так, на Хрещатику молодий офіцер зробив пропозицію дівчині під оплески киян і гостей міста, які прийшли поглянути на репетицію параду.
Зокрема, чоловік вручив дівчині букет квітів, а двоє товаришів по службі, які стояли поруч, підняли вгору зброю і стали на коліно.
Дівчина була приємно вражена він сюрпризу та відповіла коханому "так".
У коментарях користувачі вітають молодять та бажають їм щастя.
- Як гарно! Молодець;
- Клас. Вітаю;
- Це дуже мило;
- В дуже незвичному місці, видно, що постарався;
- Які вони милі! Щастя Вам.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський просльозився на святкуванні Дня Незалежності.
Також ми публікували яскраві фото параду до Дня Незалежності в Києві, який проходить у центрі столиці 24 серпня.