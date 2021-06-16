ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Сумах горе-мати кинула маленьку доньку в зачиненій квартирі

Новость на русском →
Сум, Середа 16 червня 2021 15:39
У Сумах горе-мати кинула маленьку доньку в зачиненій квартирі Колаж РБК-Україна: у Сумах врятували дитину, яку мати кинула саму в квартирі
Автор: Володимир Костирін

У Сумах мати залишила свою маленьку дитину одну в зачиненій квартирі та пішла на тривалий час у своїх справах. Правоохоронцям зателефонувала родичка цієї жінки, яка переживала про півторарічну дівчинку, і попросила розібратися в ситуації.

Про це передали в прес-службі патрульної поліції Сумської області.

Як з'ясувалося, у жінки були проблеми з алкоголем, а за словами сусідів (будинок на вулиці Марко Вовчок) - вона досить часто залишала дочку саму.

Також стало відомо, що старшого сина у горе-матері вже забрали соціальні служби, оскільки вона не забезпечувала належний догляд за дитиною і не виконувала своїх батьківських обов'язків.

Позаяк на стукіт у двері дитина не реагувала, патрульні викликали на допомогу рятувальників і бригаду лікарів. На той час 36-річна жінка нарешті відповіла на телефонний дзвінок, і на вимогу терміново повернутися додому просто почала кричати та лаятися.

"Громадянка, ймовірно, була нетвереза. На захист дитини стали родичі дівчинки, яких також розшукали патрульні. Саме вони і привезли матір додому", - розповіли правоохоронці.

У квартирі панував безлад, їжі не було взагалі, а електроенергію відключили за несплату. Маленька дівчинка лежала на дивані та не піднімалася, і зовсім не плакала. Медики оглянули дитину, а потім доставили дівчинку до лікарні.

Працівники ювенальної превенції склали на жінку протокол за ст. 184 (Невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей) КУпАП.

Відео: у Сумах горе-мати зачинила маленьку доньку в квартирі та пішла

Раніше повідомлялося, що під Одесою мачуха вивезла за 200 км прийомного сина і кинула "в помсту" своєму чоловікові військовому, який залишив їй дитину від попереднього шлюбу для нагляду, а сам відправився в зону ООС.

Також ми писали про те, що взимку в Харкові мати кинула посеред вулиці 2-річну дівчинку і втекла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Суми патрульная служба преступления горе-мать девочка
LITE
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини
Свято 16 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини