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Мелания Трамп назвала еду, которую ненавидит и никогда не включает в рацион

Фото: Какую еду не любит Мелания Трамп (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Выборы президента в США завершились. 54-летняя Мелания Трамп, которая вскоре вернется в Белый дом в статусе первой леди США, рассказала о своих специфических предпочтениях в питании. Бывшая топ-модель поделилась своими мыслями в мемуарах "Мелания", опубликованных за несколько недель до выборов в США.

Какую именно еду ненавидит победившая на выборах президента супруга Дональда Трампа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Ненавидящая Мелания Трамп в еде

Оказывается, 54-летняя уроженка Словении не понимает, как можно есть суши и сашими с сырой рыбой.

Мелания рассказала в книге о роскошном ужине из шести блюд, который подали во время государственного визита в Японию с Дональдом Трампом в 2019 году.

"Однако я пытаюсь попробовать местную кухню, когда это возможно. Но ужин в Токио был блестящим сочетанием вкусов и текстур, прекрасным представлением о японской кухне. Это отвечало моим предпочтениям", - написала она в мемуарах.

В Императорском дворце Токио пара наслаждалась "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" и разными другими изысканными блюдами. Во время того же визита они также пообедали говяжьим стейком вес с бывшим премьер-министром Синдзо Абе и его супругой Акие Абе.

Мелания Трамп (фото: Facebook.com)

На столе не было суши и сашими, содержащих сырую рыбу, потому что именно этот продукт ненавидит первая леди США.

Напомним, что Мелания соблюдает здоровое питание и не любит диет. Она начинает день с полосы или овсяной каши на завтрак. Ее цель - потреблять не менее семи порций фруктов в день, но 54-летняя жена Дональда Трампа не отказывается от сладкого. Мелания может съесть кусочек шоколада, мороженое или выпить газировку.

Раньше мы рассказывали о секретах молодости54-летней Мелании Трамп, что она ест и как тренируется.

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Мелания Трамп