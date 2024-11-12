Мелания Трамп назвала еду, которую ненавидит и никогда не включает в рацион

Ненавидящая Мелания Трамп в еде

Оказывается, 54-летняя уроженка Словении не понимает, как можно есть суши и сашими с сырой рыбой.

Мелания рассказала в книге о роскошном ужине из шести блюд, который подали во время государственного визита в Японию с Дональдом Трампом в 2019 году.

"Однако я пытаюсь попробовать местную кухню, когда это возможно. Но ужин в Токио был блестящим сочетанием вкусов и текстур, прекрасным представлением о японской кухне. Это отвечало моим предпочтениям", - написала она в мемуарах.

В Императорском дворце Токио пара наслаждалась "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" и разными другими изысканными блюдами. Во время того же визита они также пообедали говяжьим стейком вес с бывшим премьер-министром Синдзо Абе и его супругой Акие Абе.

Мелания Трамп (фото: Facebook.com)

На столе не было суши и сашими, содержащих сырую рыбу, потому что именно этот продукт ненавидит первая леди США.

Напомним, что Мелания соблюдает здоровое питание и не любит диет. Она начинает день с полосы или овсяной каши на завтрак. Ее цель - потреблять не менее семи порций фруктов в день, но 54-летняя жена Дональда Трампа не отказывается от сладкого. Мелания может съесть кусочек шоколада, мороженое или выпить газировку.