Меланія Трамп назвала їжу, яку ненавидить та ніколи не включає в раціон

Що ненавидить Меланія Трамп у їжі

Виявляється, 54-річна уродженка Словенії не розуміє як можна їсти суші та сашимі з сирою рибою.

Меланія розказала у книзі про розкішну вечерю з шести страв, яку подали під час державного візиту до Японії з Дональдом Трампом у 2019 році.

"Проте я намагаюся спробувати місцеву кухню, коли це можливо. Та вечеря в Токіо була блискучим поєднанням смаків і текстур, чудовим уявленням про японську кухню. Це відповідало моїм уподобанням", - написала вона в мемуарах.

В Імператорському палаці Токіо пара насолоджувалася "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" та різними іншими вишуканими стравами. Під час того ж візиту вони також пообідали яловичим стейком вагю з колишнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе та його дружиною Акіе Абе.

Меланія Трамп (фото: Facebook.com)

На столі не було суші та сашимі, які містять сиру рибу, бо саме цей продукт ненавидить перша леді США.

Нагадаємо, що Меланія дотримується здорового харчування і не любить дієт. Вона починає день зі смузі або вівсяної каші на сніданок. Її мета - споживати не менше семи порцій фруктів на день, але 54-річна дружина Дональда Трампа не відмовляється від солодкого. Меланія може з’їсти шматочок шоколаду, морозиво або випити газовану воду.