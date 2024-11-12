Меланія Трамп назвала їжу, яку ненавидить та ніколи не включає в раціон

Вибори президента в США завершилися. 54-річна Меланія Трамп, яка незабаром повернеться до Білого дому у статусі першої леді США, розповіла про свої дуже специфічні смаки у харчуванні. Колишня топ-модель поділилася своїми думками в мемуарах "Меланія", які були опубліковані за кілька тижнів до виборів у США.
Яку саме їжу ненавидить дружина Дональда Трампа, який переміг на виборах президента, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Виявляється, 54-річна уродженка Словенії не розуміє як можна їсти суші та сашимі з сирою рибою.
Меланія розказала у книзі про розкішну вечерю з шести страв, яку подали під час державного візиту до Японії з Дональдом Трампом у 2019 році.
"Проте я намагаюся спробувати місцеву кухню, коли це можливо. Та вечеря в Токіо була блискучим поєднанням смаків і текстур, чудовим уявленням про японську кухню. Це відповідало моїм уподобанням", - написала вона в мемуарах.
В Імператорському палаці Токіо пара насолоджувалася "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" та різними іншими вишуканими стравами. Під час того ж візиту вони також пообідали яловичим стейком вагю з колишнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе та його дружиною Акіе Абе.
На столі не було суші та сашимі, які містять сиру рибу, бо саме цей продукт ненавидить перша леді США.
Нагадаємо, що Меланія дотримується здорового харчування і не любить дієт. Вона починає день зі смузі або вівсяної каші на сніданок. Її мета - споживати не менше семи порцій фруктів на день, але 54-річна дружина Дональда Трампа не відмовляється від солодкого. Меланія може з’їсти шматочок шоколаду, морозиво або випити газовану воду.
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