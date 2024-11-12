UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Меланія Трамп назвала їжу, яку ненавидить та ніколи не включає в раціон

Фото: Яку їжу не любить Меланія Трамп (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Вибори президента в США завершилися. 54-річна Меланія Трамп, яка незабаром повернеться до Білого дому у статусі першої леді США, розповіла про свої дуже специфічні смаки у харчуванні. Колишня топ-модель поділилася своїми думками в мемуарах "Меланія", які були опубліковані за кілька тижнів до виборів у США.

Яку саме їжу ненавидить дружина Дональда Трампа, який переміг на виборах президента, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що ненавидить Меланія Трамп у їжі

Виявляється, 54-річна уродженка Словенії не розуміє як можна їсти суші та сашимі з сирою рибою.

Меланія розказала у книзі про розкішну вечерю з шести страв, яку подали під час державного візиту до Японії з Дональдом Трампом у 2019 році.

"Проте я намагаюся спробувати місцеву кухню, коли це можливо. Та вечеря в Токіо була блискучим поєднанням смаків і текстур, чудовим уявленням про японську кухню. Це відповідало моїм уподобанням", - написала вона в мемуарах.

В Імператорському палаці Токіо пара насолоджувалася "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" та різними іншими вишуканими стравами. Під час того ж візиту вони також пообідали яловичим стейком вагю з колишнім прем’єр-міністром Сіндзо Абе та його дружиною Акіе Абе.

Меланія Трамп (фото: Facebook.com)

На столі не було суші та сашимі, які містять сиру рибу, бо саме цей продукт ненавидить перша леді США.

Нагадаємо, що Меланія дотримується здорового харчування і не любить дієт. Вона починає день зі смузі або вівсяної каші на сніданок. Її мета - споживати не менше семи порцій фруктів на день, але 54-річна дружина Дональда Трампа не відмовляється від солодкого. Меланія може з’їсти шматочок шоколаду, морозиво або випити газовану воду.

Раніше ми розповідали про секрети молодості 54-річної Меланії Трамп, що вона їсть та як тренується.

Також дізнайтеся, як 78-річний Дональд Трамп тримає себе у формі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелания Трамп