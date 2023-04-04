Меладзе на шикарном курорте удрал от журналистов после о вопросе о войне в Украине (видео)
Российский певец Валерий Меладзе, который не определился со своей позицией по войне в Украине, в этот раз заметно испугался прямых вопросов. Так, на знаменитом французском курорте Куршевель артиста застали врасплох о ситуации в Украине.
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач застал Меладзе в ресторане и задал вопрос: ": "Как вам отдыхается в Куршевеле, пока Россия бомбит Украину?".
Детали инцидента с Меладзе
Когда журналист обратился к певцу - Валерий очень испугался. Исполнитель сказал, что не хочет говорить на эту тему. Ткач спросил, есть у артиста вообще позиция, осуждает ли он войну?
В итоге Меладзе отвел журналистов и пытался "нормально поговорить" без камеры.
"Выруби, я хочу поговорить нормально", - сказал Меладзе.
Артист даже пытался руками закрыть камеру, но получил отказ. Судя по всему, певец боится говорить о своей позиции на людях.
Меладзе испугался вопроса о войне (Скриншот из видео)
В окружении певца были его друзья, они также сказали журналистам, что "Валера не хочет разговаривать". В итоге Меладзе с одной из женщин просто сбежали от репортеров.
Меладзе боится вопросов о войне (Скриншот из видео)
Интересно, что на рукаве его куртки замечена буква "Z".
На куртке Меладзе замечена буква Z (Скриншот с видео)
Какая позиция Меладзе по поводу войны в Украине
24 февраля Валерий Шотайович записал видео, в котором попросил "прекратить это, и сесть за стол переговоров". Впрочем, кто против кого начал войну, он так и не сказал.
После этого артист спокойно гастролировал РФ и планирует выступления в 2023 годе. А еще в марте планирует проехаться с туром по Израилю.
Міша Ткач з УП просто спитав "внєполітічного" Валєрку Меладзе, як тому відпочивається у Куршевелі, поки росія бомбить Україну. І сивий х-й наклав у свої дорогі штанці від такого питання. Почав бігать, метушиться, "нормально пагаваріть". Але зрештою просто втік як кульгава собака pic.twitter.com/F4pA5e1SZZ— Катя Косач (@KatrusaKosac) April 4, 2023
Напомним, что Меладзе на концерте с рюмкой в руках ответил на украинское приветствие.
Кстати, Меладзе оправдался за слова "Героям Слава" во время своего концерта.