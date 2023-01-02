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"Героям слава!" Меладзе на концерте с рюмкой в руках ответил на украинское приветствие

Новина українською →
Понедельник 02 января 2023 14:05
"Героям слава!" Меладзе на концерте с рюмкой в руках ответил на украинское приветствие Валерий Меладзе ответил на приветствие "Слава Украине" (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

57-летний Валерий Меладзе на одном из своих концертов ответил на приветствие от поклонника "Слава Украине", сказав "Героям слава".

Видео с певцом опубликовал ряд Telegram-каналов.

"Норм. Валєра розуміє, але в тюрьму не хоче. Жили собі, співали пісні, пишалися собою. До 24.02. А зараз вже все, гойда", - пишут в ТГ-каналах.

На кадрах видно, что певец с рюмкой вина в руках общается с поклонниками. Один из них подошел и на видео решил записать поздравление от артиста для своей жены Веры (вспомним, известную песню Меладзе, "Салют, Вера!")

После чего автор видео говорит "Слава Украине", а Меладзе полушепотом отвечает "Героям слава".

Тем не менее, пользователи сети Меладзе не очень-то поверили:

  • У Валєри і у Кості жінки з України, діти та племінники наполовину українці. Тому і сидять не вашим і не нашим.
  • Хай ідуть лісом всі ці звиздуни і звиздухи. Лайно.
  • А чого він так тихо сказав? Б*я такий самий півень як і інші...

Какая позиция Меладзе по поводу войны в Украине

24 февраля Валерий Шотайович записал видео, в котором попросил "прекратить это, и сесть за стол переговоров". Впрочем, кто против кого развязал войну, он так и не сказал.

После этого артист спокойно гастролировал РФ и планирует выступленияв 2023 годе. А еще в марте планирует проехаться с туром по Израилю...

&quot;Героям слава!&quot; Меладзе на концерте с рюмкой в руках ответил на украинское приветствие

&quot;Героям слава!&quot; Меладзе на концерте с рюмкой в руках ответил на украинское приветствие

Скриншоты: meladze.ru, eventworld.co

Отметим, что не только Меладзе "дает заднюю", Ани Лорак буквально вчера перешла на украинский и попросилась обратно в семью.

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Валерий Меладзе