"Героям слава!" Меладзе на концерте с рюмкой в руках ответил на украинское приветствие

57-летний Валерий Меладзе на одном из своих концертов ответил на приветствие от поклонника "Слава Украине", сказав "Героям слава".

"Норм. Валєра розуміє, але в тюрьму не хоче. Жили собі, співали пісні, пишалися собою. До 24.02. А зараз вже все, гойда", - пишут в ТГ-каналах.

На кадрах видно, что певец с рюмкой вина в руках общается с поклонниками. Один из них подошел и на видео решил записать поздравление от артиста для своей жены Веры (вспомним, известную песню Меладзе, "Салют, Вера!")

После чего автор видео говорит "Слава Украине", а Меладзе полушепотом отвечает "Героям слава".

Тем не менее, пользователи сети Меладзе не очень-то поверили:

У Валєри і у Кості жінки з України, діти та племінники наполовину українці. Тому і сидять не вашим і не нашим.

Хай ідуть лісом всі ці звиздуни і звиздухи. Лайно.

А чого він так тихо сказав? Б*я такий самий півень як і інші...

Какая позиция Меладзе по поводу войны в Украине

24 февраля Валерий Шотайович записал видео, в котором попросил "прекратить это, и сесть за стол переговоров". Впрочем, кто против кого развязал войну, он так и не сказал.

После этого артист спокойно гастролировал РФ и планирует выступленияв 2023 годе. А еще в марте планирует проехаться с туром по Израилю...

Скриншоты: meladze.ru, eventworld.co