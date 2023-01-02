"Героям слава!" Меладзе на концерте с рюмкой в руках ответил на украинское приветствие
57-летний Валерий Меладзе на одном из своих концертов ответил на приветствие от поклонника "Слава Украине", сказав "Героям слава".
Видео с певцом опубликовал ряд Telegram-каналов.
"Норм. Валєра розуміє, але в тюрьму не хоче. Жили собі, співали пісні, пишалися собою. До 24.02. А зараз вже все, гойда", - пишут в ТГ-каналах.
На кадрах видно, что певец с рюмкой вина в руках общается с поклонниками. Один из них подошел и на видео решил записать поздравление от артиста для своей жены Веры (вспомним, известную песню Меладзе, "Салют, Вера!")
После чего автор видео говорит "Слава Украине", а Меладзе полушепотом отвечает "Героям слава".
Тем не менее, пользователи сети Меладзе не очень-то поверили:
- У Валєри і у Кості жінки з України, діти та племінники наполовину українці. Тому і сидять не вашим і не нашим.
- Хай ідуть лісом всі ці звиздуни і звиздухи. Лайно.
- А чого він так тихо сказав? Б*я такий самий півень як і інші...
Какая позиция Меладзе по поводу войны в Украине
24 февраля Валерий Шотайович записал видео, в котором попросил "прекратить это, и сесть за стол переговоров". Впрочем, кто против кого развязал войну, он так и не сказал.
После этого артист спокойно гастролировал РФ и планирует выступленияв 2023 годе. А еще в марте планирует проехаться с туром по Израилю...
Скриншоты: meladze.ru, eventworld.co
Отметим, что не только Меладзе "дает заднюю", Ани Лорак буквально вчера перешла на украинский и попросилась обратно в семью.