И нашим, и вашим: Меладзе оправдался за слова "Героям Слава" во время своего концерта

Певец Валерий Меладзе трусливо оправдался за слова "Героям Слава!" во время своего концерта. Это произошло после того, как в России заговорили о лишении артиста грузинского происхождения гражданства РФ.

Валерий Меладзе дал заднюю

На одном из корпоративов в Дубай, где выступал Меладзе, мужчина подошел к нему снять общее видео, после выкрикнул "Слава Украине". Знаменитость ответил "Героям Слава", подняв кверху бокал вина. Публика и аудитория социальных сетей была в восторге.

В свою очередь диктаторское руководство России расценило этот поступок как измену, но некоторые члены госдумы потребовали лишить Меладзе российского гражданства.

Это, очевидно, несколько смутило исполнителя, поэтому он решил "объяснить" свои слова.

"Так уж получилось, что любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", - написал он.

Валерий Мелазде оправдался за слова "Героям Слава" (фото: instagram.com/meladzevalerian)

Позиция Меладзе разозлила его украинских коллег по шоу-бизнесу.

В частности, шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич в своем Instagram осудил "сс*кливую" позицию певца.

"Быть Валерой Меладзе, это называть войну конфликтом, антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто является не тем, кем хочет казаться. Валера - самый сс*кливый грузин, которого я знаю" , - сказал Анатолич.

Что говорит Меладзе о войне в Украине

24 февраля Валерий Шотайович записал видео, в котором попросил "прекратить это, и сесть за стол переговоров". Впрочем, кто против кого развязал войну, он так и не сказал.

Но, несмотря на это, он продолжил выступать на территории России, уже запланировав туры на 2023 год.

Скриншоты: meladze.ru