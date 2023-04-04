Меладзе на шикарному курорті втік від журналістів після питання про війну в Україні (відео)

Російський співак Валерій Меладзе, який не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні, цього разу помітно злякався прямих питань. Так, на знаменитому французькому курорті Куршевель артиста зненацька застали про ситуацію в Україні.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач застав Меладзе в ресторані і запитав: "Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?".

Деталі інциденту з Меладзе

Коли журналіст звернувся до співака – Валерій дуже злякався. Виконавець сказав, що не хоче говорити на цю тему. Ткач запитав, чи має артист взагалі позиція, чи засуджує він війну?

У результаті Меладзе відвів журналістів та намагався "нормально поговорити" без камери.

"Вирубай, я хочу поговорити нормально", - сказав Меладзе.

Артист навіть намагався руками закрити камеру, але отримав відмову. Зважаючи на все, співак боїться говорити про свою позицію на людях.

Меладзе злякався питання про війну (Скріншот з відео)

В оточенні співака були його друзі, вони також сказали журналістам, що "Валера не хоче розмовляти". У результаті Меладзе з однією із жінок просто втекли від репортерів.

Меладзе боїться питань про війну (Скріншот із відео)

Цікаво, що на рукаві його куртки помічено букву "Z".

На куртці Меладзе помічена буква Z (Скріншот з відео)

Яка позиція Меладзе щодо війни в Україні

24 лютого Валерій Шотайович записав відео, в якому попросив "припинити це і сісти за стіл переговорів". Втім, хто проти кого розпочав війну, він так і не сказав.

Після цього артист спокійно гастролював РФ та планує виступи у 2023 році. А ще в березні планує проїхатися з туром Ізраїлем.