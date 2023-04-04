Меладзе на шикарному курорті втік від журналістів після питання про війну в Україні (відео)
Російський співак Валерій Меладзе, який не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні, цього разу помітно злякався прямих питань. Так, на знаменитому французькому курорті Куршевель артиста зненацька застали про ситуацію в Україні.
Журналіст "Української правди" Михайло Ткач застав Меладзе в ресторані і запитав: "Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?".
Деталі інциденту з Меладзе
Коли журналіст звернувся до співака – Валерій дуже злякався. Виконавець сказав, що не хоче говорити на цю тему. Ткач запитав, чи має артист взагалі позиція, чи засуджує він війну?
У результаті Меладзе відвів журналістів та намагався "нормально поговорити" без камери.
"Вирубай, я хочу поговорити нормально", - сказав Меладзе.
Артист навіть намагався руками закрити камеру, але отримав відмову. Зважаючи на все, співак боїться говорити про свою позицію на людях.
Меладзе злякався питання про війну (Скріншот з відео)
В оточенні співака були його друзі, вони також сказали журналістам, що "Валера не хоче розмовляти". У результаті Меладзе з однією із жінок просто втекли від репортерів.
Меладзе боїться питань про війну (Скріншот із відео)
Цікаво, що на рукаві його куртки помічено букву "Z".
На куртці Меладзе помічена буква Z (Скріншот з відео)
Яка позиція Меладзе щодо війни в Україні
24 лютого Валерій Шотайович записав відео, в якому попросив "припинити це і сісти за стіл переговорів". Втім, хто проти кого розпочав війну, він так і не сказав.
Після цього артист спокійно гастролював РФ та планує виступи у 2023 році. А ще в березні планує проїхатися з туром Ізраїлем.
Міша Ткач з УП просто спитав "внєполітічного" Валєрку Меладзе, як тому відпочивається у Куршевелі, поки росія бомбить Україну. І сивий х-й наклав у свої дорогі штанці від такого питання. Почав бігать, метушиться, "нормально пагаваріть". Але зрештою просто втік як кульгава собака pic.twitter.com/F4pA5e1SZZ— Катя Косач (@KatrusaKosac) April 4, 2023
Нагадаємо, що Меладзе на концерті із чаркою в руках відповів на українське привітання.
Меладзе виправдався за слова "Героям Слава" під час свого концерту.