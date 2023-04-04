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Меладзе на шикарному курорті втік від журналістів після питання про війну в Україні (відео)

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Куршевель, Вівторок 04 квітня 2023 11:47
Меладзе на шикарному курорті втік від журналістів після питання про війну в Україні (відео) Валерій Меладзе злякався питання про війну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Російський співак Валерій Меладзе, який не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні, цього разу помітно злякався прямих питань. Так, на знаменитому французькому курорті Куршевель артиста зненацька застали про ситуацію в Україні.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач застав Меладзе в ресторані і запитав: "Як вам відпочивається в Куршевелі, поки Росія бомбить Україну?".

Деталі інциденту з Меладзе

Коли журналіст звернувся до співака – Валерій дуже злякався. Виконавець сказав, що не хоче говорити на цю тему. Ткач запитав, чи має артист взагалі позиція, чи засуджує він війну?

У результаті Меладзе відвів журналістів та намагався "нормально поговорити" без камери.

"Вирубай, я хочу поговорити нормально", - сказав Меладзе.

Артист навіть намагався руками закрити камеру, але отримав відмову. Зважаючи на все, співак боїться говорити про свою позицію на людях.

Меладзе на шикарному курорті втік від журналістів після питання про війну в Україні (відео)Меладзе злякався питання про війну (Скріншот з відео)

В оточенні співака були його друзі, вони також сказали журналістам, що "Валера не хоче розмовляти". У результаті Меладзе з однією із жінок просто втекли від репортерів.

Меладзе на шикарному курорті втік від журналістів після питання про війну в Україні (відео)Меладзе боїться питань про війну (Скріншот із відео)

Цікаво, що на рукаві його куртки помічено букву "Z".

Меладзе на шикарному курорті втік від журналістів після питання про війну в Україні (відео)На куртці Меладзе помічена буква Z (Скріншот з відео)

Яка позиція Меладзе щодо війни в Україні

24 лютого Валерій Шотайович записав відео, в якому попросив "припинити це і сісти за стіл переговорів". Втім, хто проти кого розпочав війну, він так і не сказав.

Після цього артист спокійно гастролював РФ та планує виступи у 2023 році. А ще в березні планує проїхатися з туром Ізраїлем.

Нагадаємо, що Меладзе на концерті із чаркою в руках відповів на українське привітання.

Меладзе виправдався за слова "Героям Слава" під час свого концерту.

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Валерій Меладзе