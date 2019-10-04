Меладзе проміняв Брежнєву на неймовірну красуню: з'явилися фото

Хто така Еріка Герцег, якій приписують роман з Меладзе (Колаж РБК-Україна)

Стало відомо, на кого проміняв Меладзе Віру Брежнєву

У ЗМІ просочилася інформація про те, що відомий продюсер Костянтин Меладзе зраджує своїй дружині, екс-солістці гурту "ВІА Гра" Вері Брежнєвій. Також стало відомо ім'я розлучниці – це Еріка Герцег, яка вже шість років співає у колективі "ВІА Гра". Сама артистка не дає коментарів, її прес-служба наполегливо спростовує інформацію, а Віра Брежнєва в соціальних мережах сміється над цією сенсацією.

Эріка Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

Еріка Герцег народилася 5 липня 1988 року на Закарпатті, в невеликому селі. Її мама – наполовину українка, наполовину угорка, а батько – угорець. Дівчинці навіть хотіли дати угорську освіту. Вона встигла відучитися в Угорщині тільки в початковій школі, а потім її перевели в українську школу, так як перетин кордону почав створювати проблеми.

Эріка Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

Співати Еріка почала рано – в школі вона відвідувала церковний хор при реформаторському ліцеї. У підлітковому віці вона виграла кілька музичних конкурсів і привернула до себе увагу.

Після школи дівчина обрала зовсім інший напрямок – вона пійшла в Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II, на факультет економіки і менеджменту. В юності вона не дуже замислювалася про сценічну кар'єру, так як в 17 років вона важила на 30 кілограм більше, ніж зараз.

Эріка Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

Але в 2007 році Еріка Герцег вирішила кардинально змінити своє життя і взялася за себе. За 8 місяців вона скинула зайву вагу і навіть вдалася до послуг пластичних хірургів.

Зріст у неї – 175 см і завдяки роботі над собою вона стала важити 48 кілограм і дійшла до параметрів 87-60-90. З цим вона вирушила підкорювати світ шоу-бізнесу. Почала вона з кар'єри моделі і швидко домоглася успіхів. У 2011 році вона вже переїхала в Київ і уклала контракт з великим виробником спідньої білизни.

Эріка Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

У 2013 році Еріка Герцег пройшла кастинг у проект "ВІА Гра" і потрапила в руки до Надії Мейхер, колишньої солістки колективу. Дівчина швидко набрала популярність і після завершення шоу потрапила в тріо разом з Анастасією Кожевнікової і Мішею Романової. Вже 6 років вона успішно виступає і гастролює разом з колективом.