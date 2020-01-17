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Принц Гаррі і Меган Маркл не збираються повертатися: помічений тривожний знак

STYLERЖиття    17.01.2020 - 14:43
Принц Гаррі і Меган Маркл не збираються повертатися: помічений тривожний знак
Принц Гаррі і Меган Маркл звільнили весь персонал їх будинку (фото: facebook com TheBritishMonarchy)

Герцог і Герцогиня Сассекские щосили готуються до переїзду в Канаду

Принц Гаррі і Меган Маркл готуються до свого переїзду в Канаду і закінчують справи у Великобританії. Так одним з рішень подружжя було звільнити весь персонал, який обслуговував їх шикарний маєток у Віндзорі. Герцог і герцогиня Сассекские розрахувалися з економкою і прибиральницею і оголосили їм, що в їх послугах більше не мають потреби. Точно так само вчинили і з найманим персоналом.

Як пише таблоїд Daily Mail, працівники сильно не засмутилися, так як отримали непогані місця в одному з королівських палаців. У Букінгемському палаці дізнавшись про це стривожилися, так як вважають, що це дуже тривожний знак і Меган Маркл з принцом Гаррі зовсім не збираються повертатися в Великобританію, хоча раніше вони запевняли, що не просто поміняють місце проживання, а нібито будуть жити на два будинки.

Принц Гаррі і Меган Маркл не збираються повертатися: помічений тривожний знакФрогмор Хаус у Віндзорі (фото: wikipedia.org)

до Речі, старовинний особняк 1684 року Фрогмор-хаус був побудований в XVI столітті — і з 1792 року є однією з королівських резиденцій. Житло Гаррі і Меган Маркл розташовується поруч з Виндзорским замком, де відбулася їх весілля.

Резиденція славиться своїм парком, в якому, крім саду та пишного неоренессансного мавзолею герцогині Кентської розташована усипальниця самої Вікторії та її чоловіка Альберта. До того ж у Фрогморе відбувся весільний прийом та передвесільна фотосесія герцогів.

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