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Меган Маркл запідозрили у вагітності: фото кругленького животика

STYLERПерсони    24.09.2019 - 14:53
Меган Маркл запідозрили у вагітності: фото кругленького животика
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл викликала подив шанувальників новою фігурою

Меган Маркл і принц Гаррі вирушили в грандіозний тур по Африці. Вчора, 23 вересня, їхня благодійна поїздка розпочалася з візиту в ПАР. Герцоги Сассекські провели семінар у Кейптауні, який покликаний ознайомити дітей з їх правами та навчити самообороні.

Меган Маркл виглядала веселою і розслабленою, але судячи по знімках, герцогиня знову вагітна, або ще не встигла повернутися у форму після народження первістка Арчі Харрісона. Варто відзначити, що чотиримісячний малюк відправився в Африку разом з батьками.

Чорна сукня з білим леопардовим принтом і орнаментом від африканського дизайнера особливо помітно підкреслила кругленький животик герцогині.

Меган Маркл запідозрили у вагітності: фото кругленького животика

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: instagram.com/sussexroyal)

Африканське турне Меган і Гаррі завершать 2 жовтня. За цей час вони планують провести близько 35-ти зустрічей, багато спілкуватися з місцевими жителями, вивчати традиції і відвідувати знакові місця.

Для ще одного виходу Меган вибрала вільну білу блузу і чорні брюки. Втім і цей наряд не особливо врятував ситуацію. Шанувальники уважно вивчали фігуру герцогині Сассекської, яка викликає більше питань, ніж відповідей.

Меган Маркл запідозрили у вагітності: фото кругленького животика

Меган Маркл і принц Гаррі в Африці (фото: twitter.com RE_DailyMail)

Раніше ми писали, що стало відоме ім'я справжньої хресної сина Меган Маркл і принца Гаррі.

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