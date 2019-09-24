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В незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній Африці

Lite » Мода 24.09.2019 - 11:33
В незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній Африці
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцоги Сассекські почали тур по Африці

Меган Маркл поступово повертається до робочих поїздок. Вчора, 23 вересня, разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі вона прибула в Південну Африку. Програма туру більш ніж насичена. У герцогів запланована маса зустрічей – близько 35-ти, спілкування з місцевими жителями, відвідування знаковим місць і вивчення традицій. Подорожувати вони планують до 2-го жовтня.

В незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній АфриціВ незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній АфриціВ незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній АфриціМеган Маркл підтримала африканських дизайнерів (фото: instagram.com/sussexroyal)

У перший день пара вирушила на семінар у Кейптаун, який покликаний ознайомити дітей з їх правами та навчити самообороні. Для свого першого виходу в світ Меган вибрала чорно-біле плаття міді від африканського дизайнера Mayamiko Fashion з Малаві з невеликими рукавами, V-подібним вирізом, поясом на талії і незвичайним принтом, що складається з леопардового забарвлення та орнаменту. Завершили образ чорні босоніжки на танкетці з зав'язками на щиколотках, тонкий браслет, ланцюжок і невеликі сережки. Волосся Меган зібрала в гладку зачіску, зачесавши їх у високий хвіст.

До речі, в мережі вбрання герцогині викликало неоднозначну реакцію – на думку багатьох шанувальників королівської сім'ї, Меган ще не повернулася у форму, і таке плаття тільки підкреслило це.

Цікаво, що малюк Арчі також повинен був відправитися з батьками. Скоріше за все, він поки що залишився під опікою нянь і незабаром приєднається до них.

В незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній АфриціВ незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній АфриціВ незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній АфриціВ незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній Африці

В цьому платті Меган вже з'являлася (фото: instagram.com/sussexroyal)

Далі у подружжя було заплановано відвідування Музею шостого кварталу – одного з найвідоміших в Кейптауні. Тут вони ознайомилися з документами, фото та іншими матеріалами, які демонструють історію народу ПАР, пригнічення його у часи расової дискримінації. Після Меган і Гаррі поспілкувалися з місцевими жителями, а також разом приготували обід.

В незвичайних нарядах та в піднесеному настрої: Меган Маркл блищить на офіційних зустрічах у Південній АфриціМеган і принц Гаррі пробують національну кухню (фото: instagram.com/sussexroyal)

Для відвідування музею герцогиня вибрала плаття-сорочку від американської марки Veronica Beard. Яскраво-блакитне, з довгими рукавами, накладними кишенями, злегка розкльошеною спідницею і поясом на талії, воно, на відміну від попереднього, зробило Меган зорово стрункішою. Доповнили вбрання ті ж босоніжки на танкетці. Волосся вона в цей раз розпустила по плечах. Цікаво, що Маркл вже з'являлася в цьому платті – в минулому році в ньому вона блищала під час туру по Австралії. Разом з принцом вони вирушили на прогулянку по району і спробували місцеву кухню.

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