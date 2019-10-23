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Меган Маркл вигуляла стару "вагітну" сукню: фото та відео

STYLERПерсони    23.10.2019 - 09:18
Меган Маркл вигуляла стару "вагітну" сукню: фото та відео
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл вирішила не витрачатися на новий наряд

Меган Маркл у вівторок, 22 жовтня, з'явилася на відкритті саміту Всесвітнього форуму молоді (One Young World), що проходив в Альберт-холі, у старій фіолетовій сукні. Правда, цього разу вона доповнила її іншими аксесуарами.

Меган, яку в останні дні критикують за надто відверте інтерв'ю про труднощі королівського життя, з'явилася на відкритті у всеозброєнні. Сліпуча усмішка, яскравий макіяж, довгі укладені локони. Схоже, герцогиня своїм квітучим виглядом вирішила показати британським таблоїдам, що у неї в житті все чудово.

Меган Маркл (фото: instagram.com)

Але пильні шанувальники помітили, що на Меган та сама фіолетова сукня, в якій вона з'являлася в другому триместрі вагітності первістком. Правда тоді герцогиня доповнила наряд червоними туфлями і накинула пальто такого ж кольору.

Меган Маркл вигуляла стару &quot;вагітну&quot; сукню: фото та відео

Принц Гаррі і Меган Маркл під час вагітності (фото: GettyImages)

В цей раз герцогиня вибрала човники на шпильці в тон сукні, з аксесуарів - лише кілька кілець. А на захід прийшла без принца Гаррі, мабуть, люблячий тато залишився вдома з шестимісячним Арчі.

Меган Маркл на One Young World (відео: instagram.com/sussexroyal)

Для довідки: One Young World - некомерційних ініціатива, яка збирає найталановитіших і найяскравіших представників нового покоління, створена 10 років тому. У цьому році саміт знаходиться під патронажем Фонду Співдружності Королеви, а герцогиня Сассекська є його віце-президентом.

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