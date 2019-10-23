Меган Маркл выгуляла старое "беременное" платье: фото и видео

Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл решила не тратиться на новый наряд

Меган Маркл во вторник, 22 октября, появилась на открытии саммита Всемирного форума молодежи (One Young World), проходящем в Альберт-холле, в старом фиолетовом платье. Правда, в этот раз она дополнила его другими аксессуарами.

Меган, которую в последние дни критикуют за излишне откровенное интервью о трудностях королевской жизни, появилась на открытии во всеоружии. Ослепительная улыбка, яркий макияж, длинные уложенные локоны. Похоже, герцогиня своим цветущим видом решила показать британским таблоидам, что у нее в жизни все замечательно.

Меган Маркл (фото: instagram.com)

Но бдительные поклонники заметили, что на Меган то самое фиолетовое платье, в котором она появлялась во втором триместре беременности первенцем. Правда тогда герцогиня дополнила наряд красными туфлями и накинула пальто такого же цвета.

Принц Гарри и Меган Маркл во время беременности (фото: GettyImages)

В этот раз герцогиня выбрала лодочки на шпильке в тон платью, из аксессуаров - только несколько колец. А на мероприятие пришла без принца Гарри, видимо, любящий папа остался дома с шестимесячным Арчи.

Меган Маркл на One Young World (видео: instagram.com/sussexroyal)

Для справки: One Young World - некомерческая инициатива, которая собирает самых талантливых и ярких представителей нового поколения, созданная 10 лет назад. В этом году саммит находится под патронажем Фонда Содружества Королевы, а герцогиня Сассекская является его вице-президентом.