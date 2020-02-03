ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Меган Маркл приховала від усіх важливий момент: компрометуючі фото

STYLERПерсони    03.02.2020 - 07:02
Меган Маркл приховала від усіх важливий момент: компрометуючі фото
Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: (відео: instagram.com/sussexroyal)

Дружина принца Гаррі, ймовірно, хотіла приховати від шанувальників своє минуле, однак нічого не вийшло

Меган Маркл, яка нерідко потрапляє у поле зору ЗМІ, порушуючи чергові правила, знову потрапила в центр обговорень. На цей раз увагу привернули знімки, опубліковані в соцмережі Twitter, пише видання The Sun.

Знімки були опубліковані друзями Маркл. На них Меган позує у відвертих нарядах серед знайомих. На одному з селфі герцогиня зображена зі своїм колегою по серіалу "Форс-мажори" Ріком Хоффманом.

На даний момент Маркл - одна з найбільш фотографованих жінок в світі, проте нещодавно опубліковані знімки показують, що вона любила знаходитися перед об'єктивами ще раніше.

На фотографіях можна побачити сценариста Тіну Гордон, актрису Кеті Лоус і Христину Просперо. Судячи по щедрим стравам, стильному гардеробу та селфі на червоній килимовій доріжці, Меган, безсумнівно, насолоджувалася світським життям, живучи та працюючи в Канаді.

До слова, експерти стверджують, що ЗМІ дуже критично ставилися і продовжують ставитися до спроб Гаррі і Меган виступити проти застарілих традицій або запропонувати нові моделі.

За словами деяких джерел, рішення Сассекських залишити свої посади є досить розумним. Адже терпіти постійну критику на свою адресу було б вельми нерозумно.

Обскакала Меган Маркл: Кейт Міддлтон отримала звання "ікони стилю" серед монархинь Меган Маркл і принц Гаррі знову потрапили в скандал: тепер через рекламу
Новини України Меган Маркл
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся