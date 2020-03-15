Меган Маркл може серйозно підставити Єлизавету II: у чому причина

Меган Маркл дуже засмутить британську королеву та інших членів сім'ї, якщо відновить свою акторську кар'єру. Про це інформують експерти, передає видання "Express".

Пара Меган і Гаррі ще не повністю розкрила інформацію про те, якою роботою вони планують займатися, проте один з експертів передбачив, що вона повернеться у актриси. Для Єлизавети II це буде великим ударом.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: royal.gov.uk)

"Меган буде продовжувати діяти, чим викличе величезні проблеми для королівської сім'ї і блискавичну суспільну реакцію. Зрештою, Голлівуд кине Меган і нічого нового не вийде", - прокоментувало джерело.

Перша поява Меган на екрані була в серіалі "Головна лікарня" у 2004 році, де вона зіграла другорядну роль медсестри, а прославилася Сассекська завдяки серіалу "Форс-мажори".

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі пошкодували про своє рішення. Під час прощання зі своїми помічниками Сассекська розплакалася, а принц зрозумів, що позбувся деяких звань.

Ми писали, що експерти викрили Меган Маркл і звинуватили у брехні.

А також про те, що Меган Маркл потрапила у черговий скандал, оскільки відштовхнула і принизила принца Гаррі на церемонії нагород Endeavour Fund Awards в Лондоні.