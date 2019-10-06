Меган Маркл приємно здивувала Єлизавету II: що сталося

Королева Єлизавета II висловилася з приводу поїздки
Королева Елизавета II вже оцінила поїздку Меган Маркл і принца Гаррі за кордон та зізналася, що герцоги її приємно здивували. Про це стверджує джерело видання Us Weekly.
Десятиденна поїздка герцогів Сассекських зі своїм сином Арчі закінчилася, а тому підсумки поїздки почали бурхливо обговорюватися, як громадськістю, так і в королівських колах.
Королева Єлизавета II сказала, що спостерігала за подружжям із Лондона і за підсумком виявилася задоволеною герцогами. Особливо Єлизавета прийшла в захват від поведінки Меган Маркл.
Дружина принца Гаррі, на її думку, стала більш зрілою і постала з іншого, несподіваного боку.
За словами інсайдера, дружина Гаррі вела себе в турі також, як і в реальному житті: чуйно і щиро. Деякі спостерігачі зауважують, що хоча герцогиня не замінить леді Діану, вона вирішила рухатися по її стопах.
Нагадаємо, що Меган Маркл страждає через тиск, який чинять на неї постійні порівняння з Кейт Міддлтон.
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