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Меган Маркл отримала категоричну відмову королеви: чим не догодила невістка

STYLERЖиття    11.10.2019 - 08:04
Меган Маркл отримала категоричну відмову королеви: чим не догодила невістка
Меган Маркл отримала відмову Єлизавети II (фото: Getty Images)

Меган Маркл звикла отримувати те, що хоче, але не в цей раз

Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі в минулому році. Поряд з королівською весільною сукнею тіара для святкового дня була предметом численних спекуляцій. Справа в тому, що Меган Маркл хотіла вийти заміж в тіарі зі смарагдами, але королева Єлизавета II їй не дозволила. Про це повідомляє видання Express.

Володимирська тіара стала великим протиріччям в королівській родині. Принц Гаррі заявив, що Меган завжди отримує те, що хоче. Але Єлизавета II сказала онукові, що Меган отримає ту тіару, яку вона їй дасть.

Якщо подивитися на королівські весілля минулих років, то можна побачити, що на них королівські наречені традиційно носять тіари з менш складними малюнками, в яких немає кольорових дорогоцінних каменів.

Меган Маркл отримала категоричну відмову королеви: чим не догодила невістка

Меган Маркл отримала відмову Єлизавети II (фото: колаж Express)

Весільна тіара королеви, поряд з леді Діаною Спенсер, Сарою Фергюсон і Софі Ріс-Джонс, була прикрашена виключно діамантами. Навіть велика тіара принцеси Маргарет, яку вона носила в день свого весілля, була повністю прикрашена білими діамантами.

Крім того, найближча королевська родичка Меган королівської ієрархії Кейт Міддлтон на своє весілля з принцом Вільямом носила дуже тонку тіару з діамантовим сувоєм.

Варто зазначити, що Володимирська тіара була виготовлена для Марії Павлівни, дружини великого князя Володимира Олександровича. У 1921 році тіару продали королеві Великобританії Марії Текській. В даний час нею володіє королева Єлизавета II.

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