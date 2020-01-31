Принц Гаррі зізнався другові, як жахливо він страждає від осуду громадськості: Це ненормально

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Гаррі не приховує від товариша, як сильно він зараз страждає

Близький друг принца Гаррі Начо Фігерас стверджує, що герцоги Сассекські хочуть жити "нормальним життям". При цьому сам Гаррі на даний момент дуже страждає від хворобливих змін у зв'язку з відмовою від королівських обов'язків. Про це 42-річний Фігерас (аргентинський гравець у поло) розповів у програмі ABC.

Так, за словами спортсмена і близького друга герцога Сассекського, він розмовляв з принцом Гаррі буквально днями. Як говорить Фігерас, Гаррі знаходиться в розбитому стані — на принца дуже негативно впливають всі ті чутки про нього і Меган Маркл, які з'явилися в пресі після їх зречення від королівських обов'язків (нагадаємо, офіційна заява прозвучала 8 січня).

“Я розмовляв із Гаррі кілька днів тому, — поділився Фігерас. — Він сильно переживав з приводу всього, що з ним сталося. Він дуже страждає від того, що люди його засуджують".

При цьому Фігерас цілком підтримує вибір принца Гаррі: “Він — батько... Чоловік, який захищає свого сина і свою левицю. Він став справжнім чоловіком, яким би пишалася його мати", — каже спортсмен пишномовно.

Також друг Гаррі уточнив, що на даний момент молодший онук Єлизавети II прагне одного — він хоче жити "нормальним і спокійним життям".

“Він прагне налагодити настільки спокійне життя для своєї сім'ї, наскільки це можливо. Адже коли біля твого будинку чатують тисячі папараці, щоб зробити фото твого сина, — це явно не нормально", — зазначає Фігерас. Уточнимо, що після зречення від обов'язків герцоги Сассекські переїхали жити до Канади, де їх тут же атакували папараці. Меган і Гаррі вже пригрозили деяким виданням судом, однак поки ці методи не діють.

Начо Фігерас і принц Гаррі (скріншот: people.com)

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення зректися королівських обов'язків і фінансування з королівського бюджету 8 січня. Незабаром після заяви Меган з сином Арчі полетіла в Канаду. А ось принц Гаррі возз'єднався з дружиною і сином трохи пізніше, закриваючи справи у Великобританії. З тих пір родина ще жодного разу не покидала Ванкувер, де знаходиться їх особняк.

Нагадаємо, що нещодавно в британському виданні The Times з'явилася інформація від інсайдера монаршого двору. Повідомляється, що члени королівської сім'ї готові до повернення "втікачів" Меган Маркл і принца Гаррі. Впливові родичі обіцяють герцогам Сассекським відшукати для молодої сім'ї "затишний куточок" в якому-небудь з численних маєтків королівської родини у Великобританії. Також Меган і Гаррі можуть не турбуватися — за повернення їх не зобов'яжуть знову прийняти свої обов'язки монархів.

При цьому нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі недвозначно відреагували на чутки про повернення до Великобританії.