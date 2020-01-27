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Меган Маркл дали оцінку психічного здоров'я: що відомо

STYLERПерсони    27.01.2020 - 17:22
Меган Маркл дали оцінку психічного здоров'я: що відомо
Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл після переїзду до Канади отримала від шанувальників незвичайне "звання"

Меган Маркл після розриву з королівською родиною і переїзду до Канади отримала оцінку її психічного здоров'я. Тепер, ім'ям герцогині називають вихід із ситуацій, з якими стикаються люди в непростих життєвих обставинах. Про це пише The Guardian.

Так, ім'я герцогині Сасскекської стало дієсловом - to Meghan Markle. Воно означає "цінувати своє психічне здоров'я так, щоб знайти сили залишити несприятливе середовище, людей, ситуацію, де до тебе погано ставляться". Простіше кажучи, to Meghan Markle - "вийти з токсичної ситуації".

Нагадаємо, що саме такий вчинок зробила Меган, яка разом з принцом Гаррі та сином Арчі переїхала до Канади, відмовившись від виконання офіційних обов'язків членів королівської сім'ї.

Меган Маркл дали оцінку психічного здоров'я: що відомо

Меган Маркл з Арчі на прогулянці в Канаді (фото: dailymail.co.uk)

Слово "меганмарклнуть" вживають, коли відмовляються від зустрічі з людьми, які можуть негативно вплинути на ваш емоційний стан, йдуть від партнера-абьюзера. При цьому таким словом людина пояснює не тільки свій вчинок, але і те, що вона цінує своє психічне здоров'я дуже високо.

Саме так, на думку шанувальників, вчинила Меган Маркл. Вона вирішила розірвати зв'язки і покинути сім'ю, яка негативно впливала на її психо-емоційний стан і гармонію в родині.

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