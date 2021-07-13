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Меган Маркл і принц Гаррі приховують справжнє ім'я дочки

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Великобританія, Вівторок 13 липня 2021 19:48
Меган Маркл і принц Гаррі приховують справжнє ім'я дочки Фото: Меган Маркл і принц Гаррі збрехали про ім'я новонародженої дочки (Getty Images)
Автор: Styler

Меган Маркл і принц Гаррі назвали свою новонароджену дочку не на честь королеви Єлизавети й справжнє ім'я пара явно приховує. Виявилося, що першого імені Лілібет немає в жодному документі.

Таку заяву зробила відомий американський блогер LYUDA blushsupreme, яка провела власне розслідування.

Про народження другої дитини у Меган Маркл і принца Гаррі стало відомо 4 червня 2021 року. Через кілька днів у ЗМІ з'явилася інформація про те, що дівчинку назвали Лілібет Діана, нібито на честь бабусі та прабабусі одночасно.

Лілібет - так називали королеву Єлизавету, а ім'я Діана – на честь матері принца Гаррі. Пізніше з'явилася ще одна версія про ім'я новонародженої - на честь бабусі Меган Маркл.

Однак з'ясувалося, що 4 червня в США не було зареєстровано жодної новонародженої з ім'ям Лілібет. І в клініці Санта-Барбари таку новонароджену не реєстрували.

У США подібні дані знаходяться у відкритому доступі й з'ясувати справжнє ім'я народженої дитини або іншу інформацію складнощів не викличе, чим і скористалася блогер.

А ось свідоцтво про народження на ім'я Діани Маунбаттен-Віндзор було виявлено. І це говорить про те, що принц Гаррі та Меган Маркл назвали свою дочку на честь бабусі – принцеси Діани. Але про це ретельно замовчують.

Меган Маркл і принц Гаррі збрехали про ім'я новонародженої дочки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі більше не матимуть дітей.

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Меган Маркл принц Гаррі
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